Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time получит бесплатное DLC

Level-5 продолжает активно развивать свою новую ролевую life-sim игру Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, которая после релиза набирает популярность в Steam и получает множество положительных отзывов от игроков. Чтобы отпраздновать успешный старт и выразить благодарность сообществу, студия анонсировала бесплатное DLC под названием «Обнови мир!».

Как сообщается на официальном сайте игры, в дополнении появятся новые рецепты, а также контент, связанный с использованием редкого и мощного оружия, добытого в таких локациях, как Лес Сокровищ. Игроков ждут новые возможности для демонстрации своего снаряжения и развития персонажа. Разработчики обещают объявить точную дату выхода дополнения позже, но его релиз состоится на всех доступных платформах.

Кроме того, команда Level-5 подтвердила, что работа над улучшением игры не остановится. В будущем стоит ожидать как регулярные бесплатные обновления, так и, возможно, более крупные платные расширения. Это говорит о том, что разработчики намерены поддерживать интерес к проекту в долгосрочной перспективе.

Напомним, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time доступна на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC. Версия для Nintendo Switch 2 также находится в разработке и выйдет в ближайшее время.