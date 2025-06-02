Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time продана тиражом более 800 000 копий

Новинка от Level-5, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, вышедшая 21 мая после череды переносов, стала настоящим хитом. Всего за два дня продажи превысили 500 000 копий, а на текущий момент игра разошлось уже более 800 000 экземпляров.

Разработчики рассчитывают преодолеть рубеж в миллион уже в этом месяце. Это вполне возможно, ведь 5 июня проект выходит на Nintendo Switch 2, что может значительно подстегнуть интерес игроков.

Для владельцев оригинальной версии на Switch предусмотрено обновление до версии для Switch 2 всего за $2,59. Новые же покупатели заплатят $62,58 — включая стоимость игры и обновления.