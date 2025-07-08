FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time разошлась тиражом более 1,2 миллиона копий

RPG в жанре "медленной жизни" — FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time — преодолела важную веху: продажи игры превысили 1,2 миллиона копий по всему миру. Об этом сообщила студия LEVEL-5 и разработчик LEVEL-5 Osaka.

Успех игры стал очевиден уже в первые дни: за два дня было продано 500 тысяч копий, через десять — 800 тысяч, а к 12 июня продажи достигли миллиона. Рост продолжается, и теперь цифра перевалила за 1,2 миллиона.

Вслед за цифровым релизом LEVEL-5 анонсировала физическую версию для Nintendo Switch 2, которая поступит в продажу в Японии 7 августа под названием Nintendo Switch 2 Edition. Ранее коробочные версии стали доступны на PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Игра вышла на всех ключевых платформах — PS5, Xbox Series, PS4, Switch, PC и Switch 2 — и получила теплый прием за атмосферу, баланс между квестами и спокойной жизнью, а также систему профессий.

В конце июля разработчики выпустят крупное обновление с режимом «Фото», позволяющим настраивать позы, ракурсы и даже скрывать персонажей друзей. Также запланирован фотоконкурс.