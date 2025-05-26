FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time разошлась тиражом более 500 000 копий за два дня

Ролевая игра FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time от LEVEL-5 достигла впечатляющего результата — продажи превысили 500 000 копий всего за два дня после выхода. Об этом сообщили издатель LEVEL-5 и студия LEVEL-5 Osaka.

Игра вышла 21 мая одновременно по всему миру на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC (Steam). В ближайшем будущем проект появится и на Switch 2.

В честь успеха студия запустила розыгрыш в Twitter: подписчики официального аккаунта FANTASY LIFE (на английском или японском) и участники ретвита специального поста получат шанс выиграть цифровую копию игры и памятную иллюстрацию с принцессой Рем из королевства Мистерия.

Кроме того, разработчики пообещали бесплатное обновление «Обнови мир!», которое добавит в игру новый контент и расширит возможности для исследования и приключений.