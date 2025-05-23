JRPG с элементами симулятора жизни Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time отлично стартовала в Steam

Студия Level-5, долгое время находившаяся в тени, похоже, вновь обрела шанс на успех. Их новая игра Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time стремительно ворвалась в топы Steam и уже несколько дней удерживает место в глобальной тройке лидеров по доходам между такими гигантами, как Counter-Strike 2 и Warframe. За короткий срок проект поднялся на 86 позиций в чартах, а пиковый онлайн составил впечатляющие 45 195 игроков.

Fantasy Life i продолжает идеи оригинальной RPG 2011 года с Nintendo 3DS. Игроки вновь попадают на остров в мире Реверия, где могут выбрать одну из 14 профессий — от рыбака до мага — и свободно переключаться между ними. Элементы ролевой игры органично сочетаются с симулятором жизни, а неспешный и уютный темп геймплея пришёлся по душе тысячам игроков.

Игра демонстрирует не только высокие продажи, но и хороший прием от игроков: из более чем 2500 пользовательских отзывов 92% — положительные. Такой теплый прием особенно ценен для Level-5, пережившей в последние годы спад активности и спад интереса к своим IP.

Хотя ещё рано говорить о финальном успехе, Fantasy Life i уверенно берёт разгон. Учитывая наличие многопользовательских функций, разнообразие «жизненных путей» и доступность на всех основных платформах — PC, PS4, PS5, Xbox Series и Switch — у игры есть все шансы стать долгоживущим хитом.