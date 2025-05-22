Состоялся релиз обновленной JRPG Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Компания Level-5 выпустила стартовый трейлер Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time — продолжения популярной RPG, изначально вышедшей на Nintendo 3DS. Теперь игра доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, включая обновлённые версии для нового поколения.
Новая часть развивает идеи оригинала, предлагая улучшенный открытый мир, расширенные возможности крафта и строительства, а также систему смены жизней — уникальный классовый подход, позволяющий менять роль персонажа по желанию игрока. В распоряжении пользователя — 14 различных профессий, каждая со своими умениями и задачами: от рыбака до воина, от повара до археолога.
Трейлер демонстрирует множество ключевых аспектов: кастомизацию персонажа, создание собственного острова, исследование загадочных подземелий, участие в мультиплеерных приключениях и расслабляющий геймплей без давления и жёстких временных ограничений. Игроки смогут строить, исследовать и сражаться в своём ритме, создавая уютный мир по своему вкусу.
Главной сюжетной фишкой игры стала двухвременная линия — история разворачивается в прошлом и настоящем, предлагая уникальную перспективу на события и судьбы персонажей. В обоих временных пластах игроку предстоит раскрыть множество тайн острова и решить, каким он станет в будущем.
Опа очередная игра дебилка типа собери 10 звездочек 10 рубинчиков чтобы открыть дверь или сундук вау крута 500 часов геймплея. Классика. Дебилы обязательно купят, инфантильность же таких полно на консолях от нинки придурков. 40 лет людям а ума вау человечки бегают и умеют летать крута еще палкой бьют ваще крута такова никада не было. Обижинки пж накидайте клоунов срочно вы же ущемленные
волшебно)