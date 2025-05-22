Состоялся релиз обновленной JRPG Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Компания Level-5 выпустила стартовый трейлер Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time — продолжения популярной RPG, изначально вышедшей на Nintendo 3DS. Теперь игра доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, включая обновлённые версии для нового поколения.

Новая часть развивает идеи оригинала, предлагая улучшенный открытый мир, расширенные возможности крафта и строительства, а также систему смены жизней — уникальный классовый подход, позволяющий менять роль персонажа по желанию игрока. В распоряжении пользователя — 14 различных профессий, каждая со своими умениями и задачами: от рыбака до воина, от повара до археолога.

Трейлер демонстрирует множество ключевых аспектов: кастомизацию персонажа, создание собственного острова, исследование загадочных подземелий, участие в мультиплеерных приключениях и расслабляющий геймплей без давления и жёстких временных ограничений. Игроки смогут строить, исследовать и сражаться в своём ритме, создавая уютный мир по своему вкусу.

Главной сюжетной фишкой игры стала двухвременная линия — история разворачивается в прошлом и настоящем, предлагая уникальную перспективу на события и судьбы персонажей. В обоих временных пластах игроку предстоит раскрыть множество тайн острова и решить, каким он станет в будущем.