"Новая Fallout больше не нужна": на просторах Steam появилась версия 18+ культовой игры от Bethesda

Пока Тодд Говард и команда Bethesda заняты многолетней разработкой The Elder Scrolls 6 и новой Fallout, место в жанре пост-апокалипсиса пустовать не собирается. Пока фанаты годами ждут новостей о пятой части легендарной серии, в Steam появился проект, который с удивительной наглостью и юмором пытается перехватить эстафету, добавив к привычному выживанию в пустоши изрядную долю контента "для взрослых".

Игра получила говорящее название Fapout 69. Разработчики даже не пытаются скрыть, на какую именно аудиторию они ориентируются, открыто заигрывая с визуальным стилем и тропами вселенной Fallout. Знакомый символ радиации в названии, разрушенные города, банды рейдеров и даже сама концепция управления убежищем — все это кричит о том, откуда авторы черпали вдохновение.

Однако цели здесь несколько иные, чем спасение человечества или поиск Водного Чипа. Жанрово Fapout 69 представляет собой смесь визуальной новеллы, стратегии и менеджмента. Игроку предстоит взять на себя роль владельца уцелевшего отеля, превращенного в укрепленный бордель.

Вместо строительства поселений во славу минитменов, вам придется:

Восстанавливать комнаты и улучшать защиту своего заведения;

Нанимать персонал (девушек с уникальными характерами и историями);

Отбиваться от атак мародеров, мутантов и даже кибернетических солдат;

Превращать удовольствие в главный ресурс выживания.

Авторы обещают, что решения игрока будут иметь последствия, а суровые реалии пустоши (разруха, дефицит ресурсов и постоянная угроза) никуда не делись, просто теперь они переплетены с откровенным эротическим контентом. Слоган проекта — «Удовольствие никогда не умирает», и, судя по концепции, это, пожалуй, самый нестандартный спин-офф "Фоллаута", который мы могли получить в 2026 году.

Fapout 69 уже вышла и доступна в Steam.