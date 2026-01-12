"Новая Fallout больше не нужна": на просторах Steam появилась версия 18+ культовой игры от Bethesda

Пока Тодд Говард и команда Bethesda заняты многолетней разработкой The Elder Scrolls 6 и новой Fallout, место в жанре пост-апокалипсиса пустовать не собирается. Пока фанаты годами ждут новостей о пятой части легендарной серии, в Steam появился проект, который с удивительной наглостью и юмором пытается перехватить эстафету, добавив к привычному выживанию в пустоши изрядную долю контента "для взрослых".
Игра получила говорящее название Fapout 69. Разработчики даже не пытаются скрыть, на какую именно аудиторию они ориентируются, открыто заигрывая с визуальным стилем и тропами вселенной Fallout. Знакомый символ радиации в названии, разрушенные города, банды рейдеров и даже сама концепция управления убежищем — все это кричит о том, откуда авторы черпали вдохновение.
Однако цели здесь несколько иные, чем спасение человечества или поиск Водного Чипа. Жанрово Fapout 69 представляет собой смесь визуальной новеллы, стратегии и менеджмента. Игроку предстоит взять на себя роль владельца уцелевшего отеля, превращенного в укрепленный бордель.
Вместо строительства поселений во славу минитменов, вам придется:
- Восстанавливать комнаты и улучшать защиту своего заведения;
- Нанимать персонал (девушек с уникальными характерами и историями);
- Отбиваться от атак мародеров, мутантов и даже кибернетических солдат;
- Превращать удовольствие в главный ресурс выживания.
Авторы обещают, что решения игрока будут иметь последствия, а суровые реалии пустоши (разруха, дефицит ресурсов и постоянная угроза) никуда не делись, просто теперь они переплетены с откровенным эротическим контентом. Слоган проекта — «Удовольствие никогда не умирает», и, судя по концепции, это, пожалуй, самый нестандартный спин-офф "Фоллаута", который мы могли получить в 2026 году.
Fapout 69 уже вышла и доступна в Steam.
Зачем такой мусор постить в новостях?
для поднятия настроения в обед разумеется))
Хоспаде, какие мы нежные. Интернет закрой, и не лезь в него больше XD
Такая же х*ета, как и пародия на death stranding
Молодцы, посмотрели статистику на моды и поняли, что лучше вставить самые популярные в игру изначально.
Не, ну многие бы не отказались от такого расширения вариативности Фолыча. :)