Энтузиаст показал геймплей фанатского ремейка первой Far Cry на Unreal Engine 5

Разработчик одиночка, скрывающийся под ником Zodjeks, поделился результатами своей работы над проектом Unreal Far Cry. Это фанатский ремейк культового шутера 2004 года, который создается на базе современного движка Unreal Engine 5. Автор опубликовал подробный видеоотчет, демонстрирующий прогресс, достигнутый за последние три месяца разработки.

В представленном ролике показана реализация множества ключевых игровых механик. Зрители могут оценить обновленную систему ближнего боя, механику метания гранат и физику их взрывов. Также продемонстрирован процесс подбора снаряжения, включая аптечки, броню и фонарик. Разработчик уделил внимание взаимодействию с окружением, реализовав систему открывания дверей, в том числе с использованием ключ-карт, и различные типы водной поверхности.

Особый интерес вызывает проработка физики персонажа. В Unreal Far Cry внедрена система выносливости, а скорость передвижения героя теперь зависит от тяжести выбранного оружия. Реализованы механики использования бинокля, компаса и дальномера. Кроме того, автор показал обновленную систему нанесения урона по врагам и возможность переключения камеры на вид от третьего лица.

Автор проекта отмечает, что начал работу над ремейком около 6 месяцев назад, изучая движок с 0 в свободное время. Основной целью на текущем этапе является полное воссоздание первого уровня оригинальной игры под названием Обучение со всеми необходимыми механиками. В планах разработчика значится выпуск не только одиночной кампании, но также кооперативного режима и, возможно, мультиплеера. Следить за обновлениями проекта можно на страницах автора в социальных сетях и на профильных ресурсах для инди-разработчиков.