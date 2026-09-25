Фанатский ремейк первой Far Cry на Unreal Engine 5 получил масштабную демонстрацию геймплея и сетевого режима

Разработчик-одиночка Богдан Василенко под псевдонимом Zodjeks опубликовал 5 выпуск дневников разработки проекта Unreal Far Cry. Это неофициальный некоммерческий ремейк культового шутера 2004 года от студии Crytek, создаваемый на базе современного движка Unreal Engine 5. Свежий ролик длительностью почти 30 минут демонстрирует прогресс, достигнутый автором за последние 3 месяца работы над проектом.

В опубликованном геймплейном видео создатель показал полностью переработанный арсенал оружия с обновленными трехмерными моделями, реалистичными звуками стрельбы и плавными анимациями перезарядки. В руках главного героя Джека Карвера детально воссозданы пистолет Desert Eagle, автоматическая винтовка M16, снайперская винтовка, штурмовой комплекс OICW, а также боевой нож и осколочные гранаты. Кроме того, создатель полностью обновил трехмерную модель протагониста в узнаваемой гавайской рубашке и настроил комплексную анимационную систему для перемещения шагом, приседаний и передвижения ползком.

Особое внимание в обновлении уделено физике и визуальным эффектам попаданий. Разработчик интегрировал собственную систему под названием Blood Addon, которая отвечает за динамические ранения на телах персонажей, брызги крови на стенах и лужи на полу. Дополнительно была переработана система плавучести для рэгдоллов: теперь поверженные противники реалистично держатся на водной глади, реагируют на подводные взрывы и окрашивают воду вокруг себя кровавыми пятнами.

Помимо боевой системы и визуальной части, энтузиаст перенес в проект новые ассеты окружения, трехмерные модели коробок с боеприпасами, бронежилетов, аптечек и полевых биноклей. Автор также обновил интерфейс главного меню, добавил список полезных ссылок на страницы проекта на ресурсах IndieDB и ВКонтакте, а также внедрил функциональную ленту убийств для сетевых баталий с отображением значков конкретного оружия.

Значительная часть видеоролика посвящена тестированию сетевого кода в режиме дезматча на специальной тренировочной арене. На локации продемонстрированы ожесточенные перестрелки на различных дистанциях, схватки на ножах, подводные заплывы и физика взаимодействия с дверьми. Проект нацелен на полное воссоздание стартового уровня Training со всеми оригинальными геймплейными механиками, а финальная версия должна предложить одиночное прохождение, кооператив и сетевой мультиплеер.