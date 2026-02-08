Утерянная "Дамба" из Far Cry оживает: авторы мода Project Beta показали восстановленную локацию

Команда разработчиков мода Project Beta опубликовала новую демонстрацию давно утраченной локации из ранних билдов оригинальной Far Cry. Речь идёт об уровне «Дамба», который на концепт-артах выглядел куда масштабнее и детальнее, чем в финальной версии игры.

Изначально зона включала полноценную базу с гаражами, охлаждающими системами и вспомогательными постройками. Однако ближе к релизу нижние уровни комплекса были вырезаны, а часть ключевых элементов — включая главный вход и зелёное укрытие — так и остались недоработанными.

В Project Beta разработчики полностью воссоздали локацию с нуля, опираясь на оригинальные концепт-арты. Для этого использовались новое 3D-моделирование и десятки уникальных объектов. Игроки смогут не только исследовать восстановленный комплекс, но и наглядно сравнить его с релизной версией Far Cry — разница получилась действительно впечатляющей.