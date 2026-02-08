ЧАТ ИГРЫ
Far Cry 23.03.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Песочница
8.8 2 893 оценки

Утерянная "Дамба" из Far Cry оживает: авторы мода Project Beta показали восстановленную локацию

Мракобес 2X Мракобес 2X

Команда разработчиков мода Project Beta опубликовала новую демонстрацию давно утраченной локации из ранних билдов оригинальной Far Cry. Речь идёт об уровне «Дамба», который на концепт-артах выглядел куда масштабнее и детальнее, чем в финальной версии игры.

Изначально зона включала полноценную базу с гаражами, охлаждающими системами и вспомогательными постройками. Однако ближе к релизу нижние уровни комплекса были вырезаны, а часть ключевых элементов — включая главный вход и зелёное укрытие — так и остались недоработанными.

В Project Beta разработчики полностью воссоздали локацию с нуля, опираясь на оригинальные концепт-арты. Для этого использовались новое 3D-моделирование и десятки уникальных объектов. Игроки смогут не только исследовать восстановленный комплекс, но и наглядно сравнить его с релизной версией Far Cry — разница получилась действительно впечатляющей.

QueasyRush

запомните, только в гог версии уже вшит фикс на исправление того что враги стреляют по тебе сквозь стены и палатки, в стиме и юплее увы такого нет

