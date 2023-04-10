Far Cry 23.03.2004
8.9 1 912 оценок

В сети показали, как бы мог выглядеть ремейк Far Cry на движке Unreal Engine 5

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Gruz_
Новости

На YouTube-канале TeaserPlay появилось новое демонстрационное видео на Unreal Engine 5. В этот раз на канале решили взяться за первый Far Cry который вышел в далек 2004 году, разработкой которого занималась студия Crytek.

В видео очень хорошо показано детализированное окружение с красивой растительностью. Кроме того, объекты на дальнем плане выглядят превосходно, и оружие персонажа в этом отношении ничем не хуже. Кроме того, в ролике хорошо показаны возможности освещения на Unreal Engine 5. Эффект от освещения и теней выглядит впечатляюще, пожалуй, даже лучше, чем в Far Cry 6 от Ubisoft.

Демо было запущено на RTX 4090 в динамическом 4K разрешении и 60 FPS. При создании данного проекта были использованы последние возможности Unreal Engine, включая Lumen (динамическое глобальное освещение), Nanite (геометрическая система), High Resolution Reflectionмногое (отражение с высоким разрешением) и многое другое.

На канале отмечают, что это только техническая демонстрация возможностей движка Unreal Engine 5 и не является игрой. Это всего лишь попытка представить, какой может быть игра с точки зрения фанатов.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Andre_GC

Уже раз 5 показывали этот урывок, придумайте наконец-то что то новенькое.

8
oldhoudini

я не видел. не знаю, где тебе его показывали.

1
CAN I HABE PIZZA PLS oldhoudini

Я видел. Не знаю, где тебе его не показывали.

2
Janekste

А почему именно Far Cry? Под эти кадры можно подписать название любого старого шутера в тропиках и заявить, мол так игра могла выглядеть. Вообщем в этих кадрах я не вижу ничего особенного, что намекало бы на Far Cry.

Если уж сравнивать с фарк раями, то в пятом гамма подобрана куда лучше и он поприятнее смотрится. А на этом ролике перекрутили яркость картинки - небось глаза на лоб полезут через час игры с такой яркостью. Даже в аниме жанре, несмотря на всю яркость, так жёстко не выкручивают яркость.

2
oldhoudini

потому что так работают желтые заголовки.

0
Хлыст

Просто опять на playground залили того ютубера, который всякие игры показывает якобы на Unreal Engine 5

Спойлер
0
GayFish

Какая разница какой движок? эти обезьяны, которые создают простенькие сценки даже и 10% потенциала 5 анрила не в состоянии показать.

1
TikitikiTardeKelemano

Выглядит как кусок г....вна с выкрученной яркостью. Я не спорю о крутости нового движка, но пока не сделают полноценный проект с нормальной проработкой мира, вот эти видосики так и будут выглядеть как моды школоты. И в фар крае 5 графон выглядит явно лучше, чем на этом ролике, хз чему тут восхищаться

0
Truth85

Кровень кризиса 1 и то он лучше смотрелся в 2007..

0
tvorog8088

Как фар край 6 выглядел бы, на это намекают?)))

0
Деиман
-1
TIMetal

Ужас

-1