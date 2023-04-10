В сети показали, как бы мог выглядеть ремейк Far Cry на движке Unreal Engine 5 ©

На YouTube-канале TeaserPlay появилось новое демонстрационное видео на Unreal Engine 5. В этот раз на канале решили взяться за первый Far Cry который вышел в далек 2004 году, разработкой которого занималась студия Crytek.

В видео очень хорошо показано детализированное окружение с красивой растительностью. Кроме того, объекты на дальнем плане выглядят превосходно, и оружие персонажа в этом отношении ничем не хуже. Кроме того, в ролике хорошо показаны возможности освещения на Unreal Engine 5. Эффект от освещения и теней выглядит впечатляюще, пожалуй, даже лучше, чем в Far Cry 6 от Ubisoft.

Демо было запущено на RTX 4090 в динамическом 4K разрешении и 60 FPS. При создании данного проекта были использованы последние возможности Unreal Engine, включая Lumen (динамическое глобальное освещение), Nanite (геометрическая система), High Resolution Reflectionмногое (отражение с высоким разрешением) и многое другое.

На канале отмечают, что это только техническая демонстрация возможностей движка Unreal Engine 5 и не является игрой. Это всего лишь попытка представить, какой может быть игра с точки зрения фанатов.