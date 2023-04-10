В сети показали, как бы мог выглядеть ремейк Far Cry на движке Unreal Engine 5

На YouTube-канале TeaserPlay появилось новое демонстрационное видео на Unreal Engine 5. В этот раз на канале решили взяться за первый Far Cry который вышел в далек 2004 году, разработкой которого занималась студия Crytek.
В видео очень хорошо показано детализированное окружение с красивой растительностью. Кроме того, объекты на дальнем плане выглядят превосходно, и оружие персонажа в этом отношении ничем не хуже. Кроме того, в ролике хорошо показаны возможности освещения на Unreal Engine 5. Эффект от освещения и теней выглядит впечатляюще, пожалуй, даже лучше, чем в Far Cry 6 от Ubisoft.
Демо было запущено на RTX 4090 в динамическом 4K разрешении и 60 FPS. При создании данного проекта были использованы последние возможности Unreal Engine, включая Lumen (динамическое глобальное освещение), Nanite (геометрическая система), High Resolution Reflectionмногое (отражение с высоким разрешением) и многое другое.
На канале отмечают, что это только техническая демонстрация возможностей движка Unreal Engine 5 и не является игрой. Это всего лишь попытка представить, какой может быть игра с точки зрения фанатов.
Уже раз 5 показывали этот урывок, придумайте наконец-то что то новенькое.
я не видел. не знаю, где тебе его показывали.
Я видел. Не знаю, где тебе его не показывали.
А почему именно Far Cry? Под эти кадры можно подписать название любого старого шутера в тропиках и заявить, мол так игра могла выглядеть. Вообщем в этих кадрах я не вижу ничего особенного, что намекало бы на Far Cry.
Если уж сравнивать с фарк раями, то в пятом гамма подобрана куда лучше и он поприятнее смотрится. А на этом ролике перекрутили яркость картинки - небось глаза на лоб полезут через час игры с такой яркостью. Даже в аниме жанре, несмотря на всю яркость, так жёстко не выкручивают яркость.
потому что так работают желтые заголовки.
Просто опять на playground залили того ютубера, который всякие игры показывает якобы на Unreal Engine 5
Какая разница какой движок? эти обезьяны, которые создают простенькие сценки даже и 10% потенциала 5 анрила не в состоянии показать.
Выглядит как кусок г....вна с выкрученной яркостью. Я не спорю о крутости нового движка, но пока не сделают полноценный проект с нормальной проработкой мира, вот эти видосики так и будут выглядеть как моды школоты. И в фар крае 5 графон выглядит явно лучше, чем на этом ролике, хз чему тут восхищаться
Кровень кризиса 1 и то он лучше смотрелся в 2007..
Как фар край 6 выглядел бы, на это намекают?)))
Ужас