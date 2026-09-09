Far Cry 3 и Blood Dragon выйдут на Switch 2 весной 2027 года

Компания Ubisoft объявила, что весной 2027 года на консоли Nintendo Switch 2 выйдут Far Cry 3 Classic Edition и Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition. Анонс состоялся во время презентации Nintendo Direct 9 сентября и ознаменовал возвращение франшизы Far Cry на платформы Nintendo двумя её самыми узнаваемыми играми.

В версии Far Cry 3 для Nintendo Switch 2 игроки смогут вновь погрузиться в этот шутер с открытым миром, взяв на себя роль Джейсона Броди — туриста, оказавшегося в ловушке на опасном тропическом острове, захваченном пиратами. Сюжет повествует о попытках Джейсона выжить и сбежать, попутно сражаясь с Ваасом и его приспешниками по всему острову.

Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition выйдет одновременно с основной игрой как самостоятельный проект. В отличие от реалистичного тропического сеттинга Far Cry 3, Blood Dragon переносит серию в неоновый ретро-футуристический мир, вдохновлённый научно-фантастическими фильмами и боевиками 1980-х годов.

Обе игры выходят на Nintendo Switch 2 в версиях Classic Edition. Ubisoft пока не предоставила подробностей об этих версиях, включая технические характеристики, разрешение, целевые показатели производительности или наличие каких-либо уникальных функций, свойственных данной платформе.