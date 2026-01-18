ЧАТ ИГРЫ
Far Cry 3 28.11.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Открытый мир
Far Cry 3 получит патч 60 к/с на современных консолях уже 21 января

monk70 monk70

После ожиданий в социальных сетях, Ubisoft выпустила трейлер обновления, которое обеспечит 60 кадров в секунду для Far Cry 3 Classic Edition на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Обновление станет доступно в среду, 21 января.

Вот текст сообщения на официальном профиле X серии:

Незабываемый отпуск. Нетронутая природа. Открытое небо. Всё работает лучше при 60 кадрах в секунду на консолях текущего поколения. Путешествуйте налегке. Всё быстро усложняется.
Кореш Крешович

Да достижение,игру 12года в 60кадров!$онсольщики вообще не адекватные

Giggity

Им обещали 60 фпс, вот начали некоторые завозить эти 60 фпс

Кореш Крешович Giggity

Да куда ПК до них!с несчастными 180кадрами, ограничения по монитору!карта может больше выдавать!но это другое же понимать надо )))

ramshaoov Кореш Крешович

да пкшники в большинстве и не играют в игры а дрочат на циферки и ловят стояки на графику. им до игр далеко) сам пкшник) ловил момент что даже на свиче играть в удовольствие. а как купил новый гроб(пк) то сижу fps считаю((

CRYOSHADE

Ну сделали, хорошо.
Но сделать это нужно было давным давно.
p.s. Забавно наблюдать зоопарк в комментариях по поводу консолей. На мой взгляд, в 26 году уже у любого нормального человека есть несколько платформ для игр.

Лидер Мур

у меня пк пс5 квест 3 , а у большинства все еще фулжд монитор, о чем речь? одни мои наушники дороже всего их сетапа

DezkQ Лидер Мур

Докупи ещё одну то не считается.

Лидер Мур DezkQ

на квесте хватает симуляторов с ковырянием)

DezkQ
Lоner

Зачем он нам нужен??? Человеческий глаз больше 24 не видит.

Геральт Батькович

поправка - глаз консольщика не видит больше 24х кадров

MNM 777 Геральт Батькович

по 12 fps на глаз что ли ? )

Евгений Кондратенко

Я помню как WGC в обзоре Ratchet and Clank на PS5 говорил, что игра с 60 FPS растеряла кинематографичность)) И вдвойне забавно, что консольщики реально долгое время топили за 30 кадров.

K0t Felix

Пройдено давним давно на Пука, и забыто

SexualHarassmentPanda

Очередное доказательство того, что современная юбисофт мертва. К нереально офигенной игре они сделали максимально всратый трейлер типо это блять приключение в стиле фортнайт или Майнкрафт.

Пользователь ВКонтакте

ура наконец то! // Константин Пермяков

prorock

Лул, как же у бомжей бомбит 😎

это никогда не шрекончитс

консольщики... вечно их кормят дерьмом

ДЕНИСКА_омск

ПОРА! а чинить дикий импут лаг они не будут наверное...

