Hulu официально работает над сериалом по Far Cry

Стрим-сервис Hulu официально запустил в разработку сериал по мотивам видеоигры Far Cry.

Впервые о проекте стало известно в августе. Авторами выступят Ноа Хоули («Фарго», «Чужой: Земля») и Роб МакЭлхенни («В Филадельфии всегда солнечно»). Мак также исполнит одну из ролей. Шоу будет сделано в формате антологии (каждый сезон будет основан на отдельной игре).

Франшиза Far Cry от компании Ubisoft стартовала в 2004 году. Сюжеты игр основаны на конфликте главного героя с тем или иным антагонистом, захватившим власть в регионе или другой дикой местности. Наиболее известной киноадаптацией является фильм 2008 года Уве Болла с Тилем Швайгером.