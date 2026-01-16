ЧАТ ИГРЫ
Far Cry 3 28.11.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Открытый мир
9.2 12 382 оценки

Похоже, Ubisoft начала тизерить патч 60 к/с для PS5 и Xbox Series в Far Cry 3, Blood Dragon и Far Cry: Primal

monk70 monk70

Ubisoft, которая не занималась активной разработкой франшизы с момента выхода Far Cry 6 в 2021 году, намекнула на грядущие улучшения старых, культовых частей. Хотя в сети циркулируют слухи о Far Cry 7, её релиз, вероятно, ещё не скоро, поэтому ремастер классики — идеальный способ заполнить этот пробел.

В недавнем посте в социальных сетях издатель использовал выразительные смайлики, чтобы намекнуть на предстоящие обновления производительности для трёх любимых игр. Анонс предполагает, что Far Cry 3 (на самом деле, фон для первой серии смайликов взят с главного изображения, рекламирующего FC3 и его антагониста Вааса), отдельное дополнение Blood Dragon и доисторическая Far Cry: Primal будут поддерживать 60 кадров в секунду. Хотя точная дата выхода этих обновлений ещё не объявлена, ясное сообщение указывает на то, что официальные подробности будут раскрыты в ближайшее время.

Этот шаг не удивителен, учитывая успех прошлогоднего обновления для Far Cry 4, которое обеспечило плавную работу с частотой 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Положительный отклик на этот патч побудил разработчиков распространить аналогичную поддержку на другие важные для франшизы игры.

SoRaS3

Купил ПК и всё.

Купил консоль, жди патча. ))

8
Almost G

ах****аю с таких новостей в 2026 году. Я на 5 метровой диагонали гоняю во все что можно в 60 фпс (ноут 5060+Проэктор), А они что?? в фар край 3 в 30 кадров до сих пор играют?
Это днище если честно (консольщики без обид)
Я принципиально даже ради гта6 за консолью не пойду, рынок консолей умер...
причем за долго до этой новости...

Мне еще нравиться формулировка:
"Похоже, Ubisoft начала тизерить" - т.е. это не уже вышел патч - а слухи какие то (это вот для этого консольщики наверно себе 4К телевизоры покупали ахаха)
(блюр добавил я)

2
CavalierCate

ахаххахахаха

7
Black3D

Серьезный подход.

4
SkyGame

пк есть и будет системой которая максимально совместима со всеми играми прошлых лет, на консолях надо чтобы дядя разработчик с барского плеча выпустил патч на 60 фпс или подтянул разрешение. На пк уже на релизе с эпохи xbox360 многие игры поддерживали 4к и 60фпс. А более старые игры, там мододелы многие игры подогнали под современные мониторы.

2
Антон Радикалушкин

Далеко не со всеми играми прошлых лет, какие то с бубном запускать, какие то вовсе не запустить нормально :(

2
CavalierCate Антон Радикалушкин

любую игру запускаю на свой пк

1
Антон Радикалушкин CavalierCate

хм. слабо верится, но как пример - Как работает soldier of fortune 1? Без глюков со звуком/управлением если вообще запускается? У многих просто не работает. Аналогично с soldier of fortune 2.

Как там работает spider man 3 на актуальных системах? )

Bulletstorm не у всех запускается. Scarface без графических глюков, ускорения времени, с нормальным прицеливанием?) Петька и василий иванович не крашется? Штырлиц 1-2 нормально работает, без вылетов? Assasin creed 1-2 без бубнов запускаются и работают без графических глюков, ускорения времени, с корректным управлением мышкой?

conflict desert storm работет запускается? Если запускается, то без глюков с управленеим, ускорением времени, чувствительностью мышки?

Far cry 1 нормально работает или отсутствует плавность в движении + странная чувствительность мышки? Крайзис 1 без бубна запускается, все настройки графики доступны?

NellOfficial

Очень. ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. А чего так рано? Far Cry 3 вышел в 2012 году, 13 лет прошло. И это так своевременно.

1
Антон Радикалушкин

возможно в формате приятный бонус для ностальгируюших, сделанный на коленке, но позволяющий заинтересовать кого либо в покупке новых частей или в покупке старой на актуальные консоли :)

tarantoga

Практически все старое за исключением редких случаев идёт на Иксбоксе в 60 фпс за счёт технологии FPS Boost.