Похоже, Ubisoft начала тизерить патч 60 к/с для PS5 и Xbox Series в Far Cry 3, Blood Dragon и Far Cry: Primal

Ubisoft, которая не занималась активной разработкой франшизы с момента выхода Far Cry 6 в 2021 году, намекнула на грядущие улучшения старых, культовых частей. Хотя в сети циркулируют слухи о Far Cry 7, её релиз, вероятно, ещё не скоро, поэтому ремастер классики — идеальный способ заполнить этот пробел.

В недавнем посте в социальных сетях издатель использовал выразительные смайлики, чтобы намекнуть на предстоящие обновления производительности для трёх любимых игр. Анонс предполагает, что Far Cry 3 (на самом деле, фон для первой серии смайликов взят с главного изображения, рекламирующего FC3 и его антагониста Вааса), отдельное дополнение Blood Dragon и доисторическая Far Cry: Primal будут поддерживать 60 кадров в секунду. Хотя точная дата выхода этих обновлений ещё не объявлена, ясное сообщение указывает на то, что официальные подробности будут раскрыты в ближайшее время.

Этот шаг не удивителен, учитывая успех прошлогоднего обновления для Far Cry 4, которое обеспечило плавную работу с частотой 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Положительный отклик на этот патч побудил разработчиков распространить аналогичную поддержку на другие важные для франшизы игры.