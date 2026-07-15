Стив Бушеми присоединился к сериалу по Far Cry от Ноя Хоули

Стив Бушеми пополнил актерский состав сериала «Far Cry» для канала FX. Роб Макэлхенни и Лиззи Каплан уже числятся в проекте.

Создателями шоу выступают Ной Хоули, известный по «Фарго», и Роб Макэлхенни, который также сыграет одну из ролей. Проект анонсировали в ноябре 2025 года, сообщает Variety. Сериал сделают в формате антологии: каждый сезон — самостоятельная история с новыми героями и локациями, как в видеоиграх.

Трансляция пройдет на канале FX, а также на стримингах Hulu и Disney+ для международной аудитории. Детали сюжета первого сезона и роль Стива Бушеми пока держат в секрете, уточняет Deadline.