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Far Cry 3 28.11.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Открытый мир
9.2 12 684 оценки

Тот самый Far Cry 3 с E3 2011: Появился первый геймплей масштабного мода Project Medusa

TheSkoofLord TheSkoofLord

Презентация Far Cry 3 на выставке E3 2011 в своё время произвела настоящий фурор: сочная графика, невероятно густая джунглевая растительность, мрачноватая атмосфера и совсем другой интерфейс. Хоть итоговый релиз 2012 года и стал культовым, графику и многие механики из ранних сборок ощутимо урезали.

Исправить это историческое недоразумение взялись энтузиасты под никами MysteryGamerPL и Scar. Они опубликовали первый геймплейный ролик своего амбициозного проекта Far Cry 3 Project Medusa, цель которого полностью восстановить вырезанный альфа- и бета-контент.

ПК 17
30
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Я уже рассказывал тебе, что такое безумие? Безумие это из года в год смотреть старые показы Ubisoft на E3, верить их графону, получать на релизе даунгрейд, а потом 13 лет ждать, пока два обычных парня на энтузиазме соберет тебе ТОТ САМЫЙ Far Cry 3. Моддерам нижайший поклон, ждем релиз.

29
Allexandrr

Тот самый, был только первый фаркрай, остальное это поделки по обрзау и подобию.

18
Brainstoun
5
avvann ass

Наконец, а то я думал что просто пиратка такая, а оказывается это вся игра такая и скоро выйдет мод.

3
Гость_01

Желаю Удачи и Успехов MysteryGamerPL и Scar и другим людям которые присоединяться к MysteryGamerPL и Scar в разработке и реализации этого мода, и что бы всё хорошо было и что было без всяких там проблем в будущем🙂🙂🙂

2
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