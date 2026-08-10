Презентация Far Cry 3 на выставке E3 2011 в своё время произвела настоящий фурор: сочная графика, невероятно густая джунглевая растительность, мрачноватая атмосфера и совсем другой интерфейс. Хоть итоговый релиз 2012 года и стал культовым, графику и многие механики из ранних сборок ощутимо урезали.
Исправить это историческое недоразумение взялись энтузиасты под никами MysteryGamerPL и Scar. Они опубликовали первый геймплейный ролик своего амбициозного проекта Far Cry 3 Project Medusa, цель которого полностью восстановить вырезанный альфа- и бета-контент.
Тот самый Far Cry 3 с E3 2011: Появился первый геймплей масштабного мода Project Medusa
Презентация Far Cry 3 на выставке E3 2011 в своё время произвела настоящий фурор: сочная графика, невероятно густая джунглевая растительность, мрачноватая атмосфера и совсем другой интерфейс. Хоть итоговый релиз 2012 года и стал культовым, графику и многие механики из ранних сборок ощутимо урезали.
Я уже рассказывал тебе, что такое безумие? Безумие это из года в год смотреть старые показы Ubisoft на E3, верить их графону, получать на релизе даунгрейд, а потом 13 лет ждать, пока два обычных парня на энтузиазме соберет тебе ТОТ САМЫЙ Far Cry 3. Моддерам нижайший поклон, ждем релиз.
Тот самый, был только первый фаркрай, остальное это поделки по обрзау и подобию.
Наконец, а то я думал что просто пиратка такая, а оказывается это вся игра такая и скоро выйдет мод.
Желаю Удачи и Успехов MysteryGamerPL и Scar и другим людям которые присоединяться к MysteryGamerPL и Scar в разработке и реализации этого мода, и что бы всё хорошо было и что было без всяких там проблем в будущем🙂🙂🙂