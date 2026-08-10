Тот самый Far Cry 3 с E3 2011: Появился первый геймплей масштабного мода Project Medusa

Презентация Far Cry 3 на выставке E3 2011 в своё время произвела настоящий фурор: сочная графика, невероятно густая джунглевая растительность, мрачноватая атмосфера и совсем другой интерфейс. Хоть итоговый релиз 2012 года и стал культовым, графику и многие механики из ранних сборок ощутимо урезали.



Исправить это историческое недоразумение взялись энтузиасты под никами MysteryGamerPL и Scar. Они опубликовали первый геймплейный ролик своего амбициозного проекта Far Cry 3 Project Medusa, цель которого полностью восстановить вырезанный альфа- и бета-контент.