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Far Cry 3 28.11.2012
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир
9.2 11 622 оценки

Ubisoft молчит, а фанаты делают: Far Cry 3 получил бесплатный масштабный мод

Simple Jack Simple Jack

Несмотря на то что Far Cry 3 вышла более десяти лет назад, она остается одной из самых любимых частей серии. В преддверии 15-летия игры поклонники все громче требуют официального ремастера. Однако пока Ubisoft не дает никаких намеков на обновленную версию, моддеры взяли инициативу в свои руки.

Появился бесплатный мод Far Cry 3 Reborn от разработчика verdugo7. Он предлагает значительные улучшения графики, баланса и реализма, сохраняя при этом дух оригинала. Среди нововведений — переработанная система оружия, новые скины, ускоренные анимации, переработка крафта и открытые с самого начала навыки.

Мод делает игру сложнее и разнообразнее, создавая ту версию Far Cry 3, которую, по мнению автора, Ubisoft должна была выпустить изначально.

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-18
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Extor Menoger

моду сто лет автор слоупок

12
Spillik

Кто-то сделал мод:
???
Новость:
СЕНСАЦИЯ: КТО-ТО СДЕЛАЛ МОД, А ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ СДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ!!!

5
Rorschach93

игра вышла в конце 12-го года, какие 15 лет? У нас ноябрь, 2027 на дворе ?

4
PeakyUrias

мод:
*выходит 5 лет назад*
копипастер с пегача:
*ПОРА*

3
User_200

На следующей неделе юбисофт вылазят

2
Юркец

автор школоло, посчитать не может, что выкладывает

0
Real Slim Shady

Вау, вот это качество, аж поиграть захотелось (нет)

-5
Light of Tfuth

Юбисофт

-7
VIGITAL1
-1
JohnTornton

нах ей ремастер. кал же устаревший
поиграйте в 5ую часть, там двигло уже норм

-9
Armen 88

серия far cry сдохла после третьей части и скатилось в одноообразное г авно.Не надо людям это советовать.

0
agula98

Но ведь самая любимая часть far cry это primal

-10
K0t Felix

Для меня любимая именно тройка

1
Rorschach93

нет

-1
CRAZY rock GAME

Самая лучшие части как не крути 1 и 3 часть, 2 часть еще но в плане деталей

0
Janekste CRAZY rock GAME

Самые лучшие части, как ни крути, 2 и 4 части... Ну а хвалёная 3-я для меня хуже 5-й, хуже 2-й, хуже 4-й.

2 часть еще но в плане деталей

В плане деталей 2-я самая детализированная. В ней продумано столько много разных крутых мелочей, которых больше нет ни в одном последующем фар крае.

-1
CRAZY rock GAME Janekste

Со всем согласен, кроме 4 части, 4 часть это просто целая карта однотипных аванпостов

0