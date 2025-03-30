Ubisoft молчит, а фанаты делают: Far Cry 3 получил бесплатный масштабный мод

Несмотря на то что Far Cry 3 вышла более десяти лет назад, она остается одной из самых любимых частей серии. В преддверии 15-летия игры поклонники все громче требуют официального ремастера. Однако пока Ubisoft не дает никаких намеков на обновленную версию, моддеры взяли инициативу в свои руки.
Появился бесплатный мод Far Cry 3 Reborn от разработчика verdugo7. Он предлагает значительные улучшения графики, баланса и реализма, сохраняя при этом дух оригинала. Среди нововведений — переработанная система оружия, новые скины, ускоренные анимации, переработка крафта и открытые с самого начала навыки.
Мод делает игру сложнее и разнообразнее, создавая ту версию Far Cry 3, которую, по мнению автора, Ubisoft должна была выпустить изначально.
моду сто лет автор слоупок
Кто-то сделал мод:
???
Новость:
СЕНСАЦИЯ: КТО-ТО СДЕЛАЛ МОД, А ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ СДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ!!!
игра вышла в конце 12-го года, какие 15 лет? У нас ноябрь, 2027 на дворе ?
мод:
*выходит 5 лет назад*
копипастер с пегача:
*ПОРА*
На следующей неделе юбисофт вылазят
автор школоло, посчитать не может, что выкладывает
Вау, вот это качество, аж поиграть захотелось (нет)
Юбисофт
нах ей ремастер. кал же устаревший
поиграйте в 5ую часть, там двигло уже норм
серия far cry сдохла после третьей части и скатилось в одноообразное г авно.Не надо людям это советовать.
Но ведь самая любимая часть far cry это primal
Для меня любимая именно тройка
нет
Самая лучшие части как не крути 1 и 3 часть, 2 часть еще но в плане деталей
Самые лучшие части, как ни крути, 2 и 4 части... Ну а хвалёная 3-я для меня хуже 5-й, хуже 2-й, хуже 4-й.
В плане деталей 2-я самая детализированная. В ней продумано столько много разных крутых мелочей, которых больше нет ни в одном последующем фар крае.
Со всем согласен, кроме 4 части, 4 часть это просто целая карта однотипных аванпостов