Ubisoft молчит, а фанаты делают: Far Cry 3 получил бесплатный масштабный мод

Несмотря на то что Far Cry 3 вышла более десяти лет назад, она остается одной из самых любимых частей серии. В преддверии 15-летия игры поклонники все громче требуют официального ремастера. Однако пока Ubisoft не дает никаких намеков на обновленную версию, моддеры взяли инициативу в свои руки.

Появился бесплатный мод Far Cry 3 Reborn от разработчика verdugo7. Он предлагает значительные улучшения графики, баланса и реализма, сохраняя при этом дух оригинала. Среди нововведений — переработанная система оружия, новые скины, ускоренные анимации, переработка крафта и открытые с самого начала навыки.

Мод делает игру сложнее и разнообразнее, создавая ту версию Far Cry 3, которую, по мнению автора, Ubisoft должна была выпустить изначально.