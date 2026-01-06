ЧАТ ИГРЫ
Far Cry 3 28.11.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Открытый мир
9.2 12 365 оценок

Ubisoft намекнула на обновление для Far Cry 3 с поддержкой 60 FPS

Gruz_ Gruz_

Компания Ubisoft вызвала новые спекуляции по поводу Far Cry 3 после того, как официальный аккаунт Far Cry в соцсетях, по всей видимости, намекнул на долгожданное обновление с поддержкой 60 FPS для консолей текущего поколения. Намек появился в ответ на прямой вопрос игрока о том, когда выйдет патч с поддержкой 60 FPS для Far Cry 3 Classic Edition и Far Cry 3 Blood Dragon.

Обмен сообщениями начался, когда один из пользователей написал: «Когда же будет обновление для Far Cry 3 classic edition и Blood Dragon с 60 fps? Пожалуйста, ответьте мне как можно скорее!!!!!!!!». Официальный аккаунт Far Cry ответил не текстом, а мемом с картинкой потирающего руки человека — жестом, который обычно интерпретируется как ожидание или нечто неизбежное.

И хотя официального анонса не было, многие расценили этот ответ как намек на то, что обновление может быть в разработке, а не как категорический отказ.

Напомним, что в прошлом месяце Ubisoft выпустила для The Division на PlayStation 5 патч с поддержкой 60 FPS, подтвердив, что старые релизы остаются частью текущей стратегии поддержки консолей.

11
10
Комментарии:  10
Legend_of_the_Hero

Жемчужина серии, которой нужен качественный ремастер или даже ремейк.

11
HerFinalBoss

А вроде обычный шутан, с которого началась деградация серии и появились бесконечные вышки.

4
BekkerDev Studio

Я бы с огромным удовольствием поиграл в ремейк первой части Far Cry 2004 года, выпущенной Crytek. Игра моего детства, на которой я вырос. Жаль, что таких игр больше не делают.

2
Legend_of_the_Hero HerFinalBoss

Ну не сказать что прям обычный, на то время он привнёс много нового в том числе некоторое разнообразие. Что же на счёт вышек то в игре даже есть подходящая фраза)))): "Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие — это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение."

1
Punisher1

Игре уже Ремейк нужен а не патч 60 кадров ахах

3
SexualHarassmentPanda

Напишите, пожалуйста, кто-нибудь им в твиттере, что нужен полноценный ремастер на всех платформах а не просто патч на консоли.

TYTAHXAMOН

Вот это конечно треш. Нормальные старые игры работают без изменений на новых консолях. Нужно каждый раз ждать патч на улучшение ,если вообще его соизволят выпустить.

ant 36436

Треш в том что они вообще работают? 🤔 Вероятно для новой консоли заново купить игру в голд-пупер переиздании это круче))

Кей Овальд

Лол, целых 60 фпс. :)))))))