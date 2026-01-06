Ubisoft намекнула на обновление для Far Cry 3 с поддержкой 60 FPS

Компания Ubisoft вызвала новые спекуляции по поводу Far Cry 3 после того, как официальный аккаунт Far Cry в соцсетях, по всей видимости, намекнул на долгожданное обновление с поддержкой 60 FPS для консолей текущего поколения. Намек появился в ответ на прямой вопрос игрока о том, когда выйдет патч с поддержкой 60 FPS для Far Cry 3 Classic Edition и Far Cry 3 Blood Dragon.

Обмен сообщениями начался, когда один из пользователей написал: «Когда же будет обновление для Far Cry 3 classic edition и Blood Dragon с 60 fps? Пожалуйста, ответьте мне как можно скорее!!!!!!!!». Официальный аккаунт Far Cry ответил не текстом, а мемом с картинкой потирающего руки человека — жестом, который обычно интерпретируется как ожидание или нечто неизбежное.

И хотя официального анонса не было, многие расценили этот ответ как намек на то, что обновление может быть в разработке, а не как категорический отказ.

Напомним, что в прошлом месяце Ubisoft выпустила для The Division на PlayStation 5 патч с поддержкой 60 FPS, подтвердив, что старые релизы остаются частью текущей стратегии поддержки консолей.