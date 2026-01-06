Ubisoft намекнула на обновление для Far Cry 3 с поддержкой 60 FPS

Компания Ubisoft вызвала новые спекуляции по поводу Far Cry 3 после того, как официальный аккаунт Far Cry в соцсетях, по всей видимости, намекнул на долгожданное обновление с поддержкой 60 FPS для консолей текущего поколения. Намек появился в ответ на прямой вопрос игрока о том, когда выйдет патч с поддержкой 60 FPS для Far Cry 3 Classic Edition и Far Cry 3 Blood Dragon.
Обмен сообщениями начался, когда один из пользователей написал: «Когда же будет обновление для Far Cry 3 classic edition и Blood Dragon с 60 fps? Пожалуйста, ответьте мне как можно скорее!!!!!!!!». Официальный аккаунт Far Cry ответил не текстом, а мемом с картинкой потирающего руки человека — жестом, который обычно интерпретируется как ожидание или нечто неизбежное.
И хотя официального анонса не было, многие расценили этот ответ как намек на то, что обновление может быть в разработке, а не как категорический отказ.
Напомним, что в прошлом месяце Ubisoft выпустила для The Division на PlayStation 5 патч с поддержкой 60 FPS, подтвердив, что старые релизы остаются частью текущей стратегии поддержки консолей.
Жемчужина серии, которой нужен качественный ремастер или даже ремейк.
А вроде обычный шутан, с которого началась деградация серии и появились бесконечные вышки.
Я бы с огромным удовольствием поиграл в ремейк первой части Far Cry 2004 года, выпущенной Crytek. Игра моего детства, на которой я вырос. Жаль, что таких игр больше не делают.
Ну не сказать что прям обычный, на то время он привнёс много нового в том числе некоторое разнообразие. Что же на счёт вышек то в игре даже есть подходящая фраза)))): "Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие — это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение."
Игре уже Ремейк нужен а не патч 60 кадров ахах
Напишите, пожалуйста, кто-нибудь им в твиттере, что нужен полноценный ремастер на всех платформах а не просто патч на консоли.
Вот это конечно треш. Нормальные старые игры работают без изменений на новых консолях. Нужно каждый раз ждать патч на улучшение ,если вообще его соизволят выпустить.
Треш в том что они вообще работают? 🤔 Вероятно для новой консоли заново купить игру в голд-пупер переиздании это круче))
Лол, целых 60 фпс. :)))))))