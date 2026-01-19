Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition получит патч для 60 к/с также 21 января

После тизера в социальных сетях Ubisoft подтвердила, что Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition получит патч для поддержки 60 кадров в секунду на PS5 и Xbos Series 21 января.
Несколько дней назад был выпущен трейлер Far Cry 3, подтверждающий эту дату. Поэтому ожидается, что Far Cry Primal также получит патч 21 января.
Вернитесь в футуристический мир 80-х, разворачивающийся на причудливом острове с открытым миром, кишащем злом, с бесплатным патчем Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition, обеспечивающим 60 кадров в секунду и доступным с 21 января на консолях PS5 и PS5 Pro.
Перепись завистливых бомжей, которые не могут пройти мимо ни одной новости о консолях, объявляется открытой 😆😎
бомжи как раз таки сидят на консолей
Cocнольщики до сих пор еще в 30фпс играют?)
а еще играют в UFC5 который ты на пк врятли когда-нибудь увидешь, лучший файтинг для меня от EA ( я только ради него взял плойку, что бы в 4к в 60 фпс рубиться по выходным )
Вот бы не сгореть от зависти, что не смогу поиграть на ПК в очередной подпивасный спортсим...
Вот это ты рубака парень
Ну вот еще больше игр у консолщиков превращаются к обещаниями пиарщиков 60fps и 4K.)
для Трилогии Эцио они нехотят патч выпустить на 60 кадров вместо этих убогих 30 рваных на рс переиздание так и невышло хоть патч бы завезли
Песок и вода, песок и вода. Что такое вместе песок и вода? Это грязь! (с) репитом в свое время в голове звучало)