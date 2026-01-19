Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition получит патч для 60 к/с также 21 января

После тизера в социальных сетях Ubisoft подтвердила, что Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition получит патч для поддержки 60 кадров в секунду на PS5 и Xbos Series 21 января.

Несколько дней назад был выпущен трейлер Far Cry 3, подтверждающий эту дату. Поэтому ожидается, что Far Cry Primal также получит патч 21 января.

Вернитесь в футуристический мир 80-х, разворачивающийся на причудливом острове с открытым миром, кишащем злом, с бесплатным патчем Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition, обеспечивающим 60 кадров в секунду и доступным с 21 января на консолях PS5 и PS5 Pro.