Far Cry 3: Blood Dragon и Far Cry: New Dawn обзавелись достижениями в Steam

Недавно компания Ubisoft объявила о возвращении в Steam с одновременным релизом своих игр, а также начала добавлять достижения в игры, которых не было в магазине Valve. Последние из них — Far Cry 3: Blood Dragon и Far Cry: New Dawn.

Far Cry 3: Blood Dragon вышла в 2013 году и стала ответвлением Far Cry 3 с полностью измененным сеттингом. Она вдохновлена эстетикой и анимацией 80-х, с большим количеством юмора, экшена, киборгов и мутантов. Коктейль, который убедил многих и сделал её — наряду с Far Cry 3 — одной из любимых игр серии, особенно для тех, кто вырос на боевиках со Шварценеггером, Сталлоне и Ван Даммом.

Достижения Steam теперь доступны для Far Cry 3: Blood Dragon. Пришло время устроить залитый неоном хаос и собрать все достижения, как крутой киберкоммандос, которым ты и являешься.

Также достижения были добавлены в Far Cry: New Dawn, которая является спин-оффом и своеобразным продолжением Far Cry 5.

Округ Хоуп, возможно, возродился, но ваше путешествие еще не закончено! Достижения Steam теперь доступны в Far Cry New Dawn! Пришло время вернуть то, что принадлежит вам. Покорите пустоши и покажите разбойникам, кто здесь главный.

Кроме того, если у вас есть разблокированные достижения в Ubisoft Connect, вам нужно будет запустить игру в Steam только один раз, чтобы ваш прогресс автоматически синхронизировался.