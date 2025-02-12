Far Cry 3: Blood Dragon и Far Cry: New Dawn обзавелись достижениями в Steam

Недавно компания Ubisoft объявила о возвращении в Steam с одновременным релизом своих игр, а также начала добавлять достижения в игры, которых не было в магазине Valve. Последние из них — Far Cry 3: Blood Dragon и Far Cry: New Dawn.
Far Cry 3: Blood Dragon вышла в 2013 году и стала ответвлением Far Cry 3 с полностью измененным сеттингом. Она вдохновлена эстетикой и анимацией 80-х, с большим количеством юмора, экшена, киборгов и мутантов. Коктейль, который убедил многих и сделал её — наряду с Far Cry 3 — одной из любимых игр серии, особенно для тех, кто вырос на боевиках со Шварценеггером, Сталлоне и Ван Даммом.
Достижения Steam теперь доступны для Far Cry 3: Blood Dragon. Пришло время устроить залитый неоном хаос и собрать все достижения, как крутой киберкоммандос, которым ты и являешься.
Также достижения были добавлены в Far Cry: New Dawn, которая является спин-оффом и своеобразным продолжением Far Cry 5.
Округ Хоуп, возможно, возродился, но ваше путешествие еще не закончено! Достижения Steam теперь доступны в Far Cry New Dawn! Пришло время вернуть то, что принадлежит вам. Покорите пустоши и покажите разбойникам, кто здесь главный.
Кроме того, если у вас есть разблокированные достижения в Ubisoft Connect, вам нужно будет запустить игру в Steam только один раз, чтобы ваш прогресс автоматически синхронизировался.
Первый The Division бы ещё.
когда нибудь они доберутся до имморталс райсинг феникс
Интересно на трекманию, трайалсы и другие менее популярные игры добавят ачивы
в юплее последний запуск игры - 15.11.2014 эх, но нет не хочу опять, хватило 4 раза игру пройти.
блад драгон наудивление веселый был, помню запустил его чтоб понять, ЧТО это вообще за ересь, а оказалось веселое стреляло, походу даже веселее просто фар край 3