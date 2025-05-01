Far Cry 4 появилась в Game Pass для PC и Xbox

За последние несколько недель участники сервиса Game Pass получили массу удовольствия: в каталог были добавлены такие игры, как роскошная Blue Prince, полюбившееся всем пошаговое приключение Clair Obscur: Expedition 33, а также вышедшая из тени Oblivion Remastered, которые недавно были добавлены в каталог.
И вот у поклонников FPS есть еще один шутер, в который можно поиграть в рамках подписки: теперь в дополнение к Far Cry New Dawn, Far Cry 5 и Far Cry 6, которые можно найти в библиотеке Game Pass Ultimate, добавился Far Cry 4.
В FC4 могут играть все, у кого есть подписка на PC Game Pass, XGP Ultimate или Standard.
Легендарная игра с самым лучшим НЕзлодеем, не помню на своей памяти такого хорошо прописанного злодея, к которому ты ближе к концу игры проникаешься и задумываешься о тех "героях" которые противостояли "злодею". Все ли ярлыки помечены были верно, а может и герои это вовсе не герои, а злодеи это просто принявшии реальность и его правила смелые люди, взявшие на себя ответственность за контроль.
з.ы. безбаб, вот они бабы, из-за баб всё.
Увы мне она показалась самой скучной из всех, но насчет злодея полностью согласен, он шикарен.
Ради хохмы решил приобщиться к "продукту" убейсофт... Какой же склад ума нужно иметь что бы терпеть такую хренотень?! Геймплей и повествование созданы для альтернативно одарённых не иначе. Дичь.