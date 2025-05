Far Cry 4 появилась в Game Pass для PC и Xbox

За последние несколько недель участники сервиса Game Pass получили массу удовольствия: в каталог были добавлены такие игры, как роскошная Blue Prince, полюбившееся всем пошаговое приключение Clair Obscur: Expedition 33, а также вышедшая из тени Oblivion Remastered, которые недавно были добавлены в каталог.

И вот у поклонников FPS есть еще один шутер, в который можно поиграть в рамках подписки: теперь в дополнение к Far Cry New Dawn, Far Cry 5 и Far Cry 6, которые можно найти в библиотеке Game Pass Ultimate, добавился Far Cry 4.

В FC4 могут играть все, у кого есть подписка на PC Game Pass, XGP Ultimate или Standard.