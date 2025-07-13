Из финальной версии Far Cry 4 убрали возможность помочь главному злодею

Far Cry, очевидно, славится своими злодеями, которые постоянно мелькают в кат-сценах — некоторые из них колоритны, некоторые зловещи, но все они просто забавны, — и Far Cry 4 не исключение. Но серия почти всегда противопоставляет нас злодеям, поэтому ранняя идея для четвёрки предполагала, что игроки смогут выбирать, кому они будут преданы.
В интервью Edge 413 креативный директор Assassin's Creed 3 и Far Cry 4 Алекс Хатчинсон рассказал, что отвергнутая идея шутера от первого лица позволяла игрокам возвращать аванпосты главному злодею, Пэйгану Мину, после их первого захвата. Игры Ubisoft с открытым миром традиционно посвящены завоеванию/зачистке карты, но эта идея позволила бы перевернуть всё с ног на голову.
Например, если вы сопереживаете злодею, думаете: «На самом деле, я не считаю, что он был таким уж плохим, как говорят, и мне не нравятся эти люди, которым я помогаю». Я подумал, что такая свобода самовыражения, возможность вернуться назад и изменить своё мнение, может быть очень и очень интересной. Думаю, именно в этом и заключается вся прелесть жанра.
Один из тех злодеев, которые даже с учетом их злодеяний намного лучше тех двух которые принесли бы при власти ещё больше вреда региону. Один чокнутый религиозник, вторая женщина.
если бы пейган слил своих генералов (да по сути так и было) + слил тех двоих - то всё было бы идеально.
не, ваще бездарный злодей
как и все в принципе в фар краях
как скажешь джонтархун
и очень жаль.единственное за что можно похвалить юбов,это за старых поп и харизматичных злодеев в фар край,с которыми я действительно не хотел расставатся
но какое же убожество полное вышло с шестой частью. Такого актера привлекли а сюжет сделать забыли, я просто сгораю от недовольства.
игра обычная повестка в отличии от предыдущих фар краев (ну нью давн ещё был повесточным).типа фемоза в соло свергает диктатора и мочит всю его армию как шварцнерег в командо.сколько пердежа была от фемоз в интсаграмах о том как злые талибы ущемляют женщин в афганистане,тем не менее свергать власть в афганистан ни одна из них так и не отправилась
Там и убить могут)
Как по мне лучшая концовка это бездействие,у Аджая банально нет мотивации какой либо помогать золотому пути
Мотивации нет, потому что он не в курсе, новостей видать не читал. ))
Уж лучше помочь Пейгану прикопать повстанцев,он поадекватней их будет.
Ой, такие забавные. Например, когда сжигают кого-то живьём или херачат ручкой в шею. Прям уморы!
Папич и бэбэй и не над таким смеялись...
Ну, что в 4-й, что в 6-й, я бы поубивал бы всех этих недоповстанцев на корню. А в 5-й и тех и тех, просто за постоянное произношение слова "салага" 😁
жаль, Пейган офигенный чел
Лучшая идея для ремейка игр подобных фар край 4-5,это добавление развилки с помощью антагонисту. И работы не так много и смотрелось бы действительно свежо.
5-я мимо, там гг всю игру мозги промывают, и он по сути марионеткой становится.
К сожалению такое вот ведения за ручку очень распространено в играх. Навязывание своей точки зрения. Говорят о выборе, но по факту он лишь фикция. Впрочем, в жизни так же. Кролики думали что любят друг друга ну а дальше вы знаете.
лучше бы добавили полноценный кооператив