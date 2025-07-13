Из финальной версии Far Cry 4 убрали возможность помочь главному злодею

Far Cry, очевидно, славится своими злодеями, которые постоянно мелькают в кат-сценах — некоторые из них колоритны, некоторые зловещи, но все они просто забавны, — и Far Cry 4 не исключение. Но серия почти всегда противопоставляет нас злодеям, поэтому ранняя идея для четвёрки предполагала, что игроки смогут выбирать, кому они будут преданы.

В интервью Edge 413 креативный директор Assassin's Creed 3 и Far Cry 4 Алекс Хатчинсон рассказал, что отвергнутая идея шутера от первого лица позволяла игрокам возвращать аванпосты главному злодею, Пэйгану Мину, после их первого захвата. Игры Ubisoft с открытым миром традиционно посвящены завоеванию/зачистке карты, но эта идея позволила бы перевернуть всё с ног на голову.

Например, если вы сопереживаете злодею, думаете: «На самом деле, я не считаю, что он был таким уж плохим, как говорят, и мне не нравятся эти люди, которым я помогаю». Я подумал, что такая свобода самовыражения, возможность вернуться назад и изменить своё мнение, может быть очень и очень интересной. Думаю, именно в этом и заключается вся прелесть жанра.