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Far Cry 4 18.11.2014
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
8.6 7 182 оценки

Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Far Cry 4; Far Cry 3 на очереди

AceTheKing
Новости

Компания Ubisoft сообщила, что Steam-версия Far Cry 4 получила поддержку достижений - это произошло спустя 11 лет после релиза игры.

Всего в игру было добавлено 57 достижений. Они будут синхронизированы с сервисом Ubisoft Connect - уже полученные достижения в лаунчере Ubisoft будут автоматически перенесены в Steam.

Так же Ubisoft сообщила, что Far Cry 3 тоже получит поддержку достижений, однако пока что компания не назвала конкретных дат.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Kamishini1993

Раньше на отвались все делали сейчас резко опомнились как ситуация изменилась, даже ЕА когда вернулась в стим все игры добавляла сразу с ачивками и большинство или даже все с карточками

7
BewitchingBaron

Свежак, всего 10 лет с релиза и уже ачивки. Небось ночами не спали, программили.

7
Trofikus

Один вопрос, зачем оно сейчас?

1
BewitchingBaron Trofikus

вдруг у кого-то гештальт не закрыт

0
Роман2006Рус

Просчитались со временем..всего 11-13 лет ждали,когда добавят в FC3-4 ачивки.

3
kotasha

Юбисофт живёт за счёт старых игр, но далеко на них не уедешь.

3
NochnoiGid

Может они ещё и купленную в Юплее Вальгаллу разрешат синхронизировать со стимом, как было с Одиссеей? А, нет, это другое, тут же уже разговор о деньгах, это понимать надо...

2
Пользователь ВКонтакте

ух, вовремя // Денис Лежепеков

1
AndralStormborn

Ачивкодрочеры рады, наверное)

0
bysaturn

Лаунчер бы прикрыли. Тогда бы им простил часть грехов.

0
Фанат Миты

my honest reaction:

-1