Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Far Cry 4; Far Cry 3 на очереди

Компания Ubisoft сообщила, что Steam-версия Far Cry 4 получила поддержку достижений - это произошло спустя 11 лет после релиза игры.
Всего в игру было добавлено 57 достижений. Они будут синхронизированы с сервисом Ubisoft Connect - уже полученные достижения в лаунчере Ubisoft будут автоматически перенесены в Steam.
Так же Ubisoft сообщила, что Far Cry 3 тоже получит поддержку достижений, однако пока что компания не назвала конкретных дат.
Раньше на отвались все делали сейчас резко опомнились как ситуация изменилась, даже ЕА когда вернулась в стим все игры добавляла сразу с ачивками и большинство или даже все с карточками
Свежак, всего 10 лет с релиза и уже ачивки. Небось ночами не спали, программили.
Один вопрос, зачем оно сейчас?
вдруг у кого-то гештальт не закрыт
Просчитались со временем..всего 11-13 лет ждали,когда добавят в FC3-4 ачивки.
Юбисофт живёт за счёт старых игр, но далеко на них не уедешь.
Может они ещё и купленную в Юплее Вальгаллу разрешат синхронизировать со стимом, как было с Одиссеей? А, нет, это другое, тут же уже разговор о деньгах, это понимать надо...
ух, вовремя // Денис Лежепеков
Ачивкодрочеры рады, наверное)
Лаунчер бы прикрыли. Тогда бы им простил часть грехов.
my honest reaction: