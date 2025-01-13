Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Far Cry 4; Far Cry 3 на очереди

Компания Ubisoft сообщила, что Steam-версия Far Cry 4 получила поддержку достижений - это произошло спустя 11 лет после релиза игры.

Всего в игру было добавлено 57 достижений. Они будут синхронизированы с сервисом Ubisoft Connect - уже полученные достижения в лаунчере Ubisoft будут автоматически перенесены в Steam.

Так же Ubisoft сообщила, что Far Cry 3 тоже получит поддержку достижений, однако пока что компания не назвала конкретных дат.