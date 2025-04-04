Ubisoft откатила цензурный патч для Far Cry 4 - он предназначался только для Японии

Сегодня Far Cry 4 получила неожиданное обновление. Тихий патч, который Ubisoft нигде не упомянула, удалил наготу из игры. Это подтвердили зоркие пользователи Reddit, которые загрузили игру, чтобы посмотреть, что нового после изменения.

Как оказалось, патч был выпущен по ошибке. В ветку на Reddit пришёл один из разработчиков и внёс ясность. Он утверждает, что обновление было прендназначено для японской версии игры и отдельно подчеркнул, что компания не собирается цензурировать свои игры.

Мы хотели бы предоставить вам краткую информацию о последних изменениях, которые некоторые из вас заметили в Far Cry 4 и Far Cry Blood Dragon на ПК. После изучения мы подтвердили, что во время недавнего обновления произошла ошибка: контент, предназначенный специально для японской версии игры, был ошибочно загружен в мировую (WW) версию в Steam. Это привело к непреднамеренным изменениям, включая цензурированные модели и ресурсы.



Команда уже решила проблему, повторно загрузив правильные данные в хранилище WW в Steam. Если вы все еще видите что-то не так, мы рекомендуем перезапустить Steam и проверить наличие обновлений. Не беспокойтесь, мы не планируем цензурировать Far Cry. Это была просто ошибка, связанная с определенной региональной сборкой, и теперь она исправлена.