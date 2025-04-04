Ubisoft откатила цензурный патч для Far Cry 4 - он предназначался только для Японии

Сегодня Far Cry 4 получила неожиданное обновление. Тихий патч, который Ubisoft нигде не упомянула, удалил наготу из игры. Это подтвердили зоркие пользователи Reddit, которые загрузили игру, чтобы посмотреть, что нового после изменения.
Как оказалось, патч был выпущен по ошибке. В ветку на Reddit пришёл один из разработчиков и внёс ясность. Он утверждает, что обновление было прендназначено для японской версии игры и отдельно подчеркнул, что компания не собирается цензурировать свои игры.
Мы хотели бы предоставить вам краткую информацию о последних изменениях, которые некоторые из вас заметили в Far Cry 4 и Far Cry Blood Dragon на ПК. После изучения мы подтвердили, что во время недавнего обновления произошла ошибка: контент, предназначенный специально для японской версии игры, был ошибочно загружен в мировую (WW) версию в Steam. Это привело к непреднамеренным изменениям, включая цензурированные модели и ресурсы.
Команда уже решила проблему, повторно загрузив правильные данные в хранилище WW в Steam. Если вы все еще видите что-то не так, мы рекомендуем перезапустить Steam и проверить наличие обновлений. Не беспокойтесь, мы не планируем цензурировать Far Cry. Это была просто ошибка, связанная с определенной региональной сборкой, и теперь она исправлена.
Китайцы, в качестве мести, запрещают японцам смотреть на голых женщин :D
Так они и так нормально справляются, даже порно их нормально не посмотреть, всё заблюривают:)
Само наличие цензуры относительно той дичичи что творят японцы в своём медиапространстве у меня порой вызывает когнитивный диссонанс )
Это они решили ввести цензуру для страны где хентай процветает на уровне религии? Покажите мне хотя бы одного японца которого бы возмущали или огорчали неприкрытые женщины. Woke повестка страну восходящего сонца вообще не как не коснулась по этому Юбики опять вштырились и творят дич
Там законы такие, у них с цензурой дроч полная, GTA SA в свое время не могли 3 или 4 года выпустить из-за постоянных тёрок с законодательством
В Японии довольно забавная цензура, в том числе приводящая к мемной точечной цензуре в хентае.
Спустя почти 11 лет, странно что вспомнили про эту игру спустя столько времени.
Благая новость
Ахахахахахахахахах, вот будет умора если они начнут цензурить Shadows.
Так там зацензурено многое для японской версии, была новость об этом.
Он уже для Японии зацензурен
Сиськи вернули)))
Странно, вроде не христианские страны, откуда у них эти дикие, лицемерные запреты?
Я так понимаю, ты не особо знаком с хентаем. Для японцев нормально снять жесткое порево... И заблюрить в нём члены и вагины.
Встречалось и такое, но если поискать лучше, можно найти японское, но без пиксельного блюра.
Очевидно что обычные японцы сами предпочтут видеть порево без цензуры, а запреты идут от властей
Мне интересно, как бы они справились с Саус Парком, будь это реально повсеместная цензура.