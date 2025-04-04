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Far Cry 4 18.11.2014
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
8.6 7 370 оценок

Ubisoft откатила цензурный патч для Far Cry 4 - он предназначался только для Японии

monk70 monk70

Сегодня Far Cry 4 получила неожиданное обновление. Тихий патч, который Ubisoft нигде не упомянула, удалил наготу из игры. Это подтвердили зоркие пользователи Reddit, которые загрузили игру, чтобы посмотреть, что нового после изменения.

Как оказалось, патч был выпущен по ошибке. В ветку на Reddit пришёл один из разработчиков и внёс ясность. Он утверждает, что обновление было прендназначено для японской версии игры и отдельно подчеркнул, что компания не собирается цензурировать свои игры.

Мы хотели бы предоставить вам краткую информацию о последних изменениях, которые некоторые из вас заметили в Far Cry 4 и Far Cry Blood Dragon на ПК. После изучения мы подтвердили, что во время недавнего обновления произошла ошибка: контент, предназначенный специально для японской версии игры, был ошибочно загружен в мировую (WW) версию в Steam. Это привело к непреднамеренным изменениям, включая цензурированные модели и ресурсы.

Команда уже решила проблему, повторно загрузив правильные данные в хранилище WW в Steam. Если вы все еще видите что-то не так, мы рекомендуем перезапустить Steam и проверить наличие обновлений. Не беспокойтесь, мы не планируем цензурировать Far Cry. Это была просто ошибка, связанная с определенной региональной сборкой, и теперь она исправлена.
29
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Kitsu-NeshKaa

Китайцы, в качестве мести, запрещают японцам смотреть на голых женщин :D

18
Rograx

Так они и так нормально справляются, даже порно их нормально не посмотреть, всё заблюривают:)

5
Grimnebulin

Само наличие цензуры относительно той дичичи что творят японцы в своём медиапространстве у меня порой вызывает когнитивный диссонанс )

7
SexualHarassmentPanda

Это они решили ввести цензуру для страны где хентай процветает на уровне религии? Покажите мне хотя бы одного японца которого бы возмущали или огорчали неприкрытые женщины. Woke повестка страну восходящего сонца вообще не как не коснулась по этому Юбики опять вштырились и творят дич

2
Pozhiloy

Там законы такие, у них с цензурой дроч полная, GTA SA в свое время не могли 3 или 4 года выпустить из-за постоянных тёрок с законодательством

3
Дмитрий Нетсев

В Японии довольно забавная цензура, в том числе приводящая к мемной точечной цензуре в хентае.

0
kotasha

Спустя почти 11 лет, странно что вспомнили про эту игру спустя столько времени.

1
RAMFALL

Благая новость

0
TerryTrix

Ахахахахахахахахах, вот будет умора если они начнут цензурить Shadows.

0
DeFaLT_TB

Так там зацензурено многое для японской версии, была новость об этом.

2
Stas776

Он уже для Японии зацензурен

-1
Alexander_7

Сиськи вернули)))

0
AndralStormborn

Странно, вроде не христианские страны, откуда у них эти дикие, лицемерные запреты?

0
Дмитрий Нетсев

Я так понимаю, ты не особо знаком с хентаем. Для японцев нормально снять жесткое порево... И заблюрить в нём члены и вагины.

0
AndralStormborn Дмитрий Нетсев

Встречалось и такое, но если поискать лучше, можно найти японское, но без пиксельного блюра.

Очевидно что обычные японцы сами предпочтут видеть порево без цензуры, а запреты идут от властей

0
langquest64

Мне интересно, как бы они справились с Саус Парком, будь это реально повсеместная цензура.

0