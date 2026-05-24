Far Cry 4 18.11.2014
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
8.6 7 981 оценка

Ubisoft починила серверы Far Cry 4 на Xbox 360

monk70 monk70

В течение многих лет игроки испытывали трудности с подключением к многопользовательскому режиму Far Cry 4 на Xbox 360. Однако недавно Ubisoft подтвердила, что эти проблемы теперь исправлены, а это значит, что вы снова сможете выполнять достижения Far Cry 4 на своей Xbox 360.

На официальном сервере Discord Ubisoft администратор Ubi-Icebear написал:

Всем привет! Знаю, прошло много времени, но у меня есть обновление от наших администраторов серверов Far Cry 4 на Xbox 360. Наконец-то им удалось определить точную причину, препятствовавшую подключению к многопользовательскому режиму, и они внесли изменения, которые позволили им преодолеть зависание экрана входа в систему.

После этого обновления игроки снова могут наслаждаться многопользовательским режимом Far Cry 4 на Xbox 360 и разблокировать связанные с ним достижения, например, «Человек эпохи Возрождения».

Однако следует отметить, что серверы довольно нестабильны. Некоторые игроки сообщают о разрыве соединения всего через пару минут, в то время как другие могут играть несколько часов.

antiRed

где играет один чел

Tiona
Это показывает какие они умные..

AndralStormborn

Невероятно.

