0xZeOn из DenuvOwO взломал защиту Denuvo в актуальной версии Far Cry 5 - традиционным способом

Взломщик 0xZeOn, один из членов группы DenuvOwO, сообщил о выпуске традиционного кряка для актуальной версии 1.016 у Far Cry 5. Несмотря на то, что Far Cry 5 ранее уже была взломана CODEX, последняя версия игры, в которой добавили поддержку Windows 11 25H2, оставалась не взломанной традиционным способом до текущего момента.

Это довольно неожиданно, поскольку в прошлый раз 0xZeOn взламывал Denuvo традиционным способом еще зимой, выпустив собственный взлом для ремейка Dead Space. Он содержал ряд недоработок и был не таким удачным, как взломы от voices38, но, возможно, что с тех пор 0xZeOn доработал свои инструменты для взлома. В свою очередь voices38 ранее заявлял, что у 0xZe0n определенно есть потенциал для создания традиционных взломов Denuvo, при должном развитии навыков.

Как бы то ни было, если взлом Far Cry 5 у 0xZeOn получился качественным, то это избавит voices38 от лишней работы и позволит уделить время другим релизам. Чем больше активных взломщиков Denuvo - тем больше проблем у Irdeto.