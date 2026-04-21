Far Cry 5, Far Cry New Dawn и Assassin's Creed Odyssey получили способы обхода Denuvo с помощью гипервизора

Для таких игр как Far Cry 5, Far Cry New Dawn и Assassin's Creed® Odyssey вышли способы обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запустить любую игру из списка на процессорах AMD и Intel.

Far Cry 5 это одна игра культовой серии Far Cry. Местом действия является округ Хоуп в штате Монтана, Северная Америка. Игрок выступает в роли заместителя шерифа округа и вынужден противостоять радикальному религиозно-политическому культу, во главе которого стоит пастор Иосиф.

Far Cry New Dawn это постапокалиптический спин-офф серии Far Cry и прямое продолжение Far Cry 5. События игры происходят в округе Хоуп через 17 лет после глобальной ядерной катастрофы. Выживших округа терроризирует банда рейдеров во главе с безжалостными Близнецами. Их цель — заполучить под свой контроль последние оставшиеся в этом мире ресурсы.

Assassin's Creed® Odyssey является одиннадцатой игрой в основной серии Assassin's Creed. На этот раз события игры разворачиваются в Древней Греции. По масштабам Odyssey существенно превосходит свою предшественницу в лице Origins. Игроку предоставлены на выбор два главных героя: спартанские наёмники Алексиос и Кассандра, являющиеся потомками легендарного царя Леонида.

Все эти игры можно приобрести в Steam, зачастую со скидкой до 90%. Однако группа DenuvoWo выпустила гипервизор-обходы защиты Denuvo для этих игр в связи с тем, что они получили обновления самой защиты и патчи оптимизации. Либо им просто стало скучно.