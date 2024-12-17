Far Cry 5 и Far Cry 6 получили достижения в Steam

Пытаясь вернуть доверие игроков после нескольких финансовых неудач и задержки Assassin's Creed: Shadows до 2025 года, Ubisoft ищет способы вернуть доверие своих поклонников. Но вместо того чтобы сосредоточиться на новых релизах, руководство компании начало добавлять достижения в свои более старые игры, среди который Far Cry 5 та Far Cry 6.

Цель этих обновлений - привнести в старые игры новый контент. Правда, есть одно но: когда вы купите игру в Steam и при этом у вас уже есть какой-то прогресс и полученные достижения в Ubisoft Connect, то они... синхронизируются.

И если раньше Ubisoft практически пренебрегала своей Steam-аудиторией: многие Assassin's Creed и другие AAA-игры появлялись в Steam только спустя продолжительное время после их первоначального релиза - в большинстве своем без поддержки игровых достижений и других дополнительных опций, - то теперь, похоже, разработчик игр осознал ценность Steam как платформы.

Кроме того, Ubisoft не только активно добавляет свои достижения в Steam, но и недавно сообщила, что с запуском предстоящей Assassin's Creed Shadows она будет выпускать свои игры в Steam с первого дня.