ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Far Cry 5 27.03.2018
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
8.1 3 765 оценок

Far Cry 5 и Far Cry 6 получили достижения в Steam

Gruz_
Новости

Пытаясь вернуть доверие игроков после нескольких финансовых неудач и задержки Assassin's Creed: Shadows до 2025 года, Ubisoft ищет способы вернуть доверие своих поклонников. Но вместо того чтобы сосредоточиться на новых релизах, руководство компании начало добавлять достижения в свои более старые игры, среди который Far Cry 5 та Far Cry 6.

Цель этих обновлений - привнести в старые игры новый контент. Правда, есть одно но: когда вы купите игру в Steam и при этом у вас уже есть какой-то прогресс и полученные достижения в Ubisoft Connect, то они... синхронизируются.

И если раньше Ubisoft практически пренебрегала своей Steam-аудиторией: многие Assassin's Creed и другие AAA-игры появлялись в Steam только спустя продолжительное время после их первоначального релиза - в большинстве своем без поддержки игровых достижений и других дополнительных опций, - то теперь, похоже, разработчик игр осознал ценность Steam как платформы.

Кроме того, Ubisoft не только активно добавляет свои достижения в Steam, но и недавно сообщила, что с запуском предстоящей Assassin's Creed Shadows она будет выпускать свои игры в Steam с первого дня.

32
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
vertehwost

Отчаянный шаг

10
kotasha

Ещё бы удалили привязку к своему клиенту, а то маразм запускать игру в двух лаунчарах, всё равно игра привязана к стим, по отдельности не запустить.

10
MаnGo

А 3, 4,???

3
lowkek

Добавят тоже, но чуть позже

8
kaiberserk lowkek

Их бы на всех платформах обновить еще...

0
Zick211

Чет они начали массово добавлять достижении....Юбисофт что с тобой?

2
hpi

Плавно идут на дно. Всё по плану.

0
OculusMortem

Юбисофт возвращается в нормальный магазин. Хм, возможно с егс что-то не так, кто бы мог подумать..

0
Alamut95 OculusMortem
Юбисофт возвращается в нормальный магазин

Может и от повестки потихоньку избавятся, пока совсем уж не загнулись.

0
Алекс Фрейман
1
Friedrich Woltmann

бей челувей! таааааакс точнос!

0
vovangt4

Главное "вовремя"

0
MeduZaRUS

🔥🔥🔥

0
Sheffskiy

Уберите юбисофт отттуда

0
Xndr DeKoz

Черт, второе прохождение 5 части я не осилю

0