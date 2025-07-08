ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Far Cry 5 27.03.2018
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
8.2 4 414 оценок

Игрок скачал 30 ГБ HD-текстур для Far Cry 5 и обнаружил, что разработчики не были готовы к такой резкости

butcher69 butcher69

С момента выхода Far Cry 5 прошло уже семь лет, и игра до сих пор может порадовать глаза, особенно на ПК с дополнительным HD-паком текстур. Этот пакет весом в 30 ГБ практически равен размеру самой игры и значительно повышает детализацию. Теперь игроки могут разглядеть мелкие элементы, такие как записки, наклейки и плакаты — ранее размытые и нечитаемые.

Однако именно в этом и кроется забавная особенность: многие надписи оказались бессмысленными наборами букв. Например, инструкции по оружию, которые должны объяснять его устройство, на деле представляют собой случайный «набор клавиш», словно разработчик просто ударил кулаком по клавиатуре. Обычно в таких случаях используется «lorem ipsum» — латинский текст-заполнитель, чтобы не отвлекать внимание от дизайна, но тут даже этого не сделали.

Игроки с юмором отнеслись к открытию, но некоторые задумались, не испытывали ли разработчики Far Cry 5 жёстких сроков и давления, что привело к подобному упрощению. В то время как современные студии уже начинают использовать искусственный интеллект для заполнения текстур, в Ubisoft, похоже, решили, что никто вчитываться в детали не будет.

Это небольшое курьёзное наблюдение напоминает: даже самые масштабные проекты порой оставляют мелочи без должного внимания — а фанаты всегда найдут, что обсудить и посмеяться.

52
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
AlrightTharion
Это небольшое курьёзное наблюдение напоминает: даже самые масштабные проекты порой оставляют мелочи без должного внимания

А в каком месте FarCry 5 один из самых масштабных проектов ?? Огромная карта с набором активностей (как и во всех остальных убейсофтовских фаркраях, и не только), на которую накатили абсолютно не изобретательный сюжет про сектантов, заезженный до дыр... Конвейерная помойка, чисто побегать пострелять. Ещё бы там надписи рассматривать и смысл искать.

12
Bigozerki

"Конвейерная помойка, чисто побегать пострелять." А у шутеров еще какая то цель должна быть?

5
AlrightTharion Bigozerki

По твоему в одиночном шутере не может быть сюжета по умолчанию? С сетевыми стрелялками не перепутал?

4
Bigozerki AlrightTharion

Он там есть

5
Just Pancake

А ниче, что ему 7 лет и никакого ии еще не было?

11
SexualHarassmentPanda

То есть прикинь сколько времени у них было на то, что бы этю хрень исправить ?

11
Пользователь ВКонтакте

Шикарная часть в плане интересного геймплея👍 Выше её только первая! // Nvidia Power

8
Nereteresis

Как по мне все эти моды на текстуры пустая трата времени. Кто их разглядывает, главное геймплей.

5
Bartalbi Bond

Ну нет уж, главное в игре не гейплей а игровой процесс, он важнее гейплея!

3
Nereteresis Bartalbi Bond

Хмм.... Совмещать гейплей с игровым процессом (геймплеем). А ето идея!

Леший3

графодрочеры разглядывают каждый пиксель... выставят на ульра супер пупер и сидят с лупой😂 😂😂

AndrewSolt

Текст на самом деле не текст, а тарабарщина, как будто это что-то новое в играх.

4
Multiplatformer

CAPCOM и без пака на 4к текстуры так делает.

4
Phoenix87

Скорее всего очканули что могут заложить в головы неокрепшим умам инфу о работоспособности пух, а тем станет интересно и они захотят пострелять. А т.к. они в принципе и так стреляют, то захотели избежать обвинений в плохом влиянии на молодёжь и отмене игорь. Никто не спорит что эти инструкции можно найти и в интернете, если захочется, но тут уже не игори их в этом заинтересовали,точнее не Фар Край конкретно, а значит претензий быть не может.

4
Игорь Болонев

ой не они первые не они последние нонсенс угу

2
Bigozerki

За деталями ,это вам не в игры юбисофт

2
Merelone

Так в этом на самом деле и нету смысла. Кто будет читать записки в обычном шутане, где ты большую часть времени ездишь от задания к заданию, попутно всё взрывая на своём пути.

2
Vurdalak

Я буду

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ