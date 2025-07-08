Игрок скачал 30 ГБ HD-текстур для Far Cry 5 и обнаружил, что разработчики не были готовы к такой резкости

С момента выхода Far Cry 5 прошло уже семь лет, и игра до сих пор может порадовать глаза, особенно на ПК с дополнительным HD-паком текстур. Этот пакет весом в 30 ГБ практически равен размеру самой игры и значительно повышает детализацию. Теперь игроки могут разглядеть мелкие элементы, такие как записки, наклейки и плакаты — ранее размытые и нечитаемые.
Однако именно в этом и кроется забавная особенность: многие надписи оказались бессмысленными наборами букв. Например, инструкции по оружию, которые должны объяснять его устройство, на деле представляют собой случайный «набор клавиш», словно разработчик просто ударил кулаком по клавиатуре. Обычно в таких случаях используется «lorem ipsum» — латинский текст-заполнитель, чтобы не отвлекать внимание от дизайна, но тут даже этого не сделали.
Игроки с юмором отнеслись к открытию, но некоторые задумались, не испытывали ли разработчики Far Cry 5 жёстких сроков и давления, что привело к подобному упрощению. В то время как современные студии уже начинают использовать искусственный интеллект для заполнения текстур, в Ubisoft, похоже, решили, что никто вчитываться в детали не будет.
Это небольшое курьёзное наблюдение напоминает: даже самые масштабные проекты порой оставляют мелочи без должного внимания — а фанаты всегда найдут, что обсудить и посмеяться.
А в каком месте FarCry 5 один из самых масштабных проектов ?? Огромная карта с набором активностей (как и во всех остальных убейсофтовских фаркраях, и не только), на которую накатили абсолютно не изобретательный сюжет про сектантов, заезженный до дыр... Конвейерная помойка, чисто побегать пострелять. Ещё бы там надписи рассматривать и смысл искать.
"Конвейерная помойка, чисто побегать пострелять." А у шутеров еще какая то цель должна быть?
По твоему в одиночном шутере не может быть сюжета по умолчанию? С сетевыми стрелялками не перепутал?
Он там есть
А ниче, что ему 7 лет и никакого ии еще не было?
То есть прикинь сколько времени у них было на то, что бы этю хрень исправить ?
Шикарная часть в плане интересного геймплея👍 Выше её только первая! // Nvidia Power
Как по мне все эти моды на текстуры пустая трата времени. Кто их разглядывает, главное геймплей.
Ну нет уж, главное в игре не гейплей а игровой процесс, он важнее гейплея!
Хмм.... Совмещать гейплей с игровым процессом (геймплеем). А ето идея!
графодрочеры разглядывают каждый пиксель... выставят на ульра супер пупер и сидят с лупой😂 😂😂
Текст на самом деле не текст, а тарабарщина, как будто это что-то новое в играх.
CAPCOM и без пака на 4к текстуры так делает.
Скорее всего очканули что могут заложить в головы неокрепшим умам инфу о работоспособности пух, а тем станет интересно и они захотят пострелять. А т.к. они в принципе и так стреляют, то захотели избежать обвинений в плохом влиянии на молодёжь и отмене игорь. Никто не спорит что эти инструкции можно найти и в интернете, если захочется, но тут уже не игори их в этом заинтересовали,точнее не Фар Край конкретно, а значит претензий быть не может.
ой не они первые не они последние нонсенс угу
За деталями ,это вам не в игры юбисофт
Так в этом на самом деле и нету смысла. Кто будет читать записки в обычном шутане, где ты большую часть времени ездишь от задания к заданию, попутно всё взрывая на своём пути.
Я буду