Игрок скачал 30 ГБ HD-текстур для Far Cry 5 и обнаружил, что разработчики не были готовы к такой резкости

С момента выхода Far Cry 5 прошло уже семь лет, и игра до сих пор может порадовать глаза, особенно на ПК с дополнительным HD-паком текстур. Этот пакет весом в 30 ГБ практически равен размеру самой игры и значительно повышает детализацию. Теперь игроки могут разглядеть мелкие элементы, такие как записки, наклейки и плакаты — ранее размытые и нечитаемые.

Однако именно в этом и кроется забавная особенность: многие надписи оказались бессмысленными наборами букв. Например, инструкции по оружию, которые должны объяснять его устройство, на деле представляют собой случайный «набор клавиш», словно разработчик просто ударил кулаком по клавиатуре. Обычно в таких случаях используется «lorem ipsum» — латинский текст-заполнитель, чтобы не отвлекать внимание от дизайна, но тут даже этого не сделали.

Игроки с юмором отнеслись к открытию, но некоторые задумались, не испытывали ли разработчики Far Cry 5 жёстких сроков и давления, что привело к подобному упрощению. В то время как современные студии уже начинают использовать искусственный интеллект для заполнения текстур, в Ubisoft, похоже, решили, что никто вчитываться в детали не будет.

Это небольшое курьёзное наблюдение напоминает: даже самые масштабные проекты порой оставляют мелочи без должного внимания — а фанаты всегда найдут, что обсудить и посмеяться.