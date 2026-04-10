Far Cry 6 получил способ обхода Denuvo с помощью гипервизора. Cтало доступно DLC - Lost Between Worlds

Для игры Far Cry 6 вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты уже позволяет запустить любую игру из списка на процессорах AMD и Intel.
Ранее в далёком 2022 году игра уже была взломана знаменитой EMPRESS. Но позже вышло DLC под названием Lost Between Worlds, которое оставалось не взломано по сей день.
В Far Cry 6 вы попадаете на тропический остров Яра, где ведётся жестокая борьба между повстанцами и диктатором по имени Антон Кастильо. Вы становитесь Дани Рохасом, бывшим солдатом, который решает присоединиться к революции и освобо дить свою родину от тирании.
DLC Far Cry 6: Lost Between Worlds — это самостоятельное сюжетное дополнение с упором на фантастику и испытания, сильно отличающееся от основной игры. После событий основной игры Дани Рохас сталкивается с инопланетным артефактом и попадает в межпространственное измерение — некое «между мирами». Там герой оказывается в ловушке и должен выбраться, сотрудничая с ИИ по имени Фэй.
Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.
Так он и без гипервизора взломанный есть. Нахрена его с визором ставить // Кирилл Иванов
