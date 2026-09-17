Far Cry 6 впервые получила максимальную скидку 90% в Steam - акция распространяется на все издания игры

Ubisoft запустила новую скидочную кампанию на Far Cry 6 в цифровом магазине Steam. В рамках текущей распродажи шутер впервые получил максимальную скидку 90%, причём предложение распространяется на все доступные издания игры.

Со скидкой 90% предлагаются стандартное, Deluxe, Gold и Game of the Year Edition. В зависимости от выбранной версии в комплект помимо основной игры могут входить дополнительные наборы контента, Season Pass и другие материалы. Ubisoft официально выпускала Far Cry 6 в нескольких расширенных изданиях с различным набором дополнений.

Far Cry 6 представляет собой шутер от первого лица с открытым миром, действие которого разворачивается на вымышленном тропическом острове Яра. Игрок принимает на себя роль Дани Рохаса и присоединяется к сопротивлению, которое пытается свергнуть режим диктатора Антона Кастильо. В распоряжении героя находятся разнообразное оружие и транспорт, а во время путешествия к нему присоединяются союзники, включая животных-компаньонов.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.