ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Far Cry 6 07.10.2021
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
7.5 3 886 оценок

Far Cry 6 впервые получила максимальную скидку 90% в Steam - акция распространяется на все издания игры

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Ubisoft запустила новую скидочную кампанию на Far Cry 6 в цифровом магазине Steam. В рамках текущей распродажи шутер впервые получил максимальную скидку 90%, причём предложение распространяется на все доступные издания игры.

Со скидкой 90% предлагаются стандартное, Deluxe, Gold и Game of the Year Edition. В зависимости от выбранной версии в комплект помимо основной игры могут входить дополнительные наборы контента, Season Pass и другие материалы. Ubisoft официально выпускала Far Cry 6 в нескольких расширенных изданиях с различным набором дополнений.

Far Cry 6 представляет собой шутер от первого лица с открытым миром, действие которого разворачивается на вымышленном тропическом острове Яра. Игрок принимает на себя роль Дани Рохаса и присоединяется к сопротивлению, которое пытается свергнуть режим диктатора Антона Кастильо. В распоряжении героя находятся разнообразное оружие и транспорт, а во время путешествия к нему присоединяются союзники, включая животных-компаньонов.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.

Раздачи и скидки 2
13
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
agula98

Ну за такую цену можно взять в коллекцию при условии что вы играть в нее никогда не будете

11
MereIone

Простая игрушка-тир, после работы, пострелять в болванчиков самое то. За такую цену - вполне неплохой шутер. Есть как плюсы, так и минусы, но явно не для повторного прохождения.

6
Алан Битаров

Ну теперь можно подумать о покупке.

4
СВИТ_БО