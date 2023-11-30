Слух: Xbox Game Pass в первой половине декабря получит Far Cry 6 и World War Z

Сегодня мы сообщили вам о том, что к предложению Game Pass были добавлены две популярные игры от Gunfire Games - Remnant: From the Ashes и Remnant II. Похоже, Microsoft не намерена сбавлять обороты и готовит для своих клиентов еще больше интересных игр.
Согласно информации, предоставленной известным инсайдером billbil-kun, в декабре подписчики Game Pass смогут насладиться еще 10 играми (12, включая обе игры Remnant). Среди них будут как хорошо известные, так и совершенно новые продукты. Вот они:
- Remnant II (облако, консоли, ПК) - доступна уже сейчас,
- Remnant: From The Ashes (облако, консоли, ПК) - уже в продаже,
- SteamWorld Build (облако, консоли, ПК),
- Far Cry 6 (облако, консоли, ПК),
- World War Z: Aftermath (облако, консоли, ПК),
- Goat Simulator 3 (облако, консоли, ПК),
- Rise of the Tomb Raider (облако, консоли, ПК),
- Against the Storm (PC),
- Clone Drone in the Danger Zone (облако, консоли, PC),
- Tin Hearts (облако, консоли, ПК),
- While the Iron's Hot (облако, консоли, ПК),
- Spirit of the North: Enhanced Edition (облако, консоли, ПК).
Также сообщается, что Microsoft планирует пополнить декабрьскую библиотеку сервиса Game Pass Core играми Chivalry II и Totally Reliable Delivery Service.
Стоит отметить, что на момент написания этой новости это неподтвержденная информация. Поэтому мы должны набраться терпения и дождаться официального заявления Microsoft. Оно должно быть сделано сегодня.
Ну Фар Край все обосрали,так шо смысла нет
Мне понравилась фар край 6, тем что я могу отыгрывать за девушку.
Пора эту практику ввести во всех играх. В игры играют реальные девушки, в том числе.
Я прошел верхний остров полностью со всеми дополнительными квестами, а на центральном и нижнем задушился и проспидранил всю игру.
Большой прогресс, что в игре появились города. Жаль, что они не могут ввести полноценный трафик на улицы. Наверное не все компьютеры могут такое поддержать, или тут сказывается особенность движка. Иначе зачем было делать город изначально закрытым, ну и откровенно пустым.