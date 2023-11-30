Слух: Xbox Game Pass в первой половине декабря получит Far Cry 6 и World War Z

В Far Cry 6 вы попадаете на тропический остров Яра, где ведётся жестокая борьба между повстанцами и диктатором по имени Антон Кастильо. Вы становитесь Дани Рохасом, бывшим солдатом, который решает присоединиться к революции и освободить свою родину от тирании.

Вам доступен огромный открытый мир, наполненный разнообразными ландшафтами, интересными персонажами и опасными противниками. Вы сами выбираете, как играть: можно действовать скрытно или же стрелять по всему, что движется. В игре есть множество видов оружия и гаджетов, а также возможность создавать свои уникальные орудия из подручных средств. Кроме того, вы можете завести себе верных спутников-животных, которые будут помогать вам в разных ситуациях. Например, можно путешествовать в компании собаки Чоризо, крокодила Гуапо, петуха Чичарон или пантеры Шампунь. А ещё вы встретите старого знакомого — пса Бумера из Far Cry 5.