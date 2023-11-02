Ubisoft подтвердила, что Far Cry 6 больше не будет получать обновления

Согласно сообщению в официальных социальных сетях игры, Far Cry 6 больше не будет получать обновления. Кроме того, Ubisoft также подтвердила, что онлайн-сервисы игры останутся активными. В публикации компания поблагодарила миллионы игроков, сражавшихся за город Яра.
«Спасибо миллионам игроков, которые присоединились к борьбе. Ваши приключения могут продолжаться в Яре без прерывания работы наших онлайн-сервисов. Однако разработчики не будут продолжать выпускать обновления для Far Cry 6», — прокомментировали в компании.
Разок пройти и удалить, не знаю кто там будет дольше елозить.
Игра - шляпа сцаная
Ещё бы удалить Лаунчер от Юбиков и норм будет.
Пейзажи отлично выглядят. А прицелы не чень.. )
игра - наверное худшая в серии
Как и 5 часть. Сеттинг и антагонист вывозит только, а так сплошной гринд. 3 в сердечке
Во во!!!)
Большие корпорации страдают творческой импотенцией. Чем больше контора, тем больше бюрократии, регламентов и запретов. Вроде ресурсов у компании полно, смотришь на игру, вроде размах ого-го - но по итогу скучный фуфлоразмах.
забавно. для 5 части спустя 5 лет даже выходило обновление юбилейное. на пс5 дали 60 fps
Вот и мне не понятно, что там делать после одного прохождения. На днях ее поставил, что бы дополнения пройти - а их нет...))) удалено и забыло.
Да как бы дополнения такие не стоят времени. Что они есть - что их нет) оДинакоко, разве что лучше их не было вообще. При том что у того же ubisoft в последних ассасинах были вполне отличные dlc, но в последних far cry dlc полная бесполезная шляпа
Игра которую абсолютно не хочется изучать. Сюжетка короткая как пэнсил карлика
Купив игру по скидке год назад, как я был удивлён.когда в одиночной компании Юбисофт продают скинчики/наборы и отдельные оружия за реальные деньги! Нет комментария даже по этому поводу. Винтовка Мосина за 2000тенге(400руб)... и прочее.
Отлично. игра так себе
Этот РеТекстур 6 и на релизе был интересен разве что мемами, да и только.
Ачивки, так и не добавят в стим?!
Как сказал один из персонажей игры " Я сражался полностью голышом, пока мне не отстрелили левое яичко. Хорошо что у меня их от рождения три". Так и у юбисофт так много игр, что ничего страшного не случится если одной из них прекратят поддержку).
Хрень рпгшную сделали.
А толку то от этих обновлений? Игра что ли лучше станет или сюжет интересней или персонажи нормальными? И вообще че там по продажам игры?
Может страну?
Для рф и так ничего нет
Есть
Они имели ввиду AAA параша больше не будет получать обновления , бабосики уже не капают.
Нет, просто закончился цикл поддержки и сопровождения игры, теперь она просто будет стареть в этом конечном виде.
Как и другие их игры, вполне правильно. У них новые игры скоро будут, им тоже надо уделять время и средства
Надо пойти дальше. Просто забрать ее у всех и все ) хочешь снова поиграть - купи )