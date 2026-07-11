Альпийские вершины и осенний лес: инсайдер показал первое изображение Far Cry 7

Инсайдер RogueTx, известный регулярными утечками по проектам компании Ubisoft, опубликовал свежий скриншот из грядущей Far Cry 7.

На этот раз инсайдер показал не карту, а полноценный игровой пейзаж, демонстрирующий дикую природу новой локации.

Судя по изображению, игроков ждет живописная гористая местность. На переднем плане скриншота раскинулся густой смешанный лес, где преобладают хвойные деревья вроде елей и сосен. Некоторые листья на деревьях окрашены в теплые желто-оранжевые тона. Это может указывать на осенний сеттинг игры или на теплое закатное солнце, мягко подсвечивающее кроны.

За лесной полосой открывается вид на горный склон, поросший густыми кустарниками. Задний план кадра полностью занимают величественные заснеженные горы с острыми гранитными пиками, напоминающими Альпы.



Боковое освещение создает глубокие тени в складках горных пород, подчеркивая рельеф местности под ясным голубым небом. Контраст между теплыми красками осеннего леса внизу и холодными снежными вершинами выглядит впечатляюще. Подобный пейзаж отлично передает величие дикой природы.