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Far Cry 7 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица, Открытый мир
7.2 335 оценок

Альпийские вершины и осенний лес: инсайдер показал первое изображение Far Cry 7

TheSkoofLord TheSkoofLord

Инсайдер RogueTx, известный регулярными утечками по проектам компании Ubisoft, опубликовал свежий скриншот из грядущей Far Cry 7.

Износ оружия, таймер и PvEvP-эвакуация - новые детали Far Cry 7 от инсайдера, которые не очень понравились фанатам

На этот раз инсайдер показал не карту, а полноценный игровой пейзаж, демонстрирующий дикую природу новой локации.

Судя по изображению, игроков ждет живописная гористая местность. На переднем плане скриншота раскинулся густой смешанный лес, где преобладают хвойные деревья вроде елей и сосен. Некоторые листья на деревьях окрашены в теплые желто-оранжевые тона. Это может указывать на осенний сеттинг игры или на теплое закатное солнце, мягко подсвечивающее кроны.

Инсайдер слил скриншоты карты Far Cry 7 и подтвердил проблемы с разработкой

За лесной полосой открывается вид на горный склон, поросший густыми кустарниками. Задний план кадра полностью занимают величественные заснеженные горы с острыми гранитными пиками, напоминающими Альпы.

Боковое освещение создает глубокие тени в складках горных пород, подчеркивая рельеф местности под ясным голубым небом. Контраст между теплыми красками осеннего леса внизу и холодными снежными вершинами выглядит впечатляюще. Подобный пейзаж отлично передает величие дикой природы.

Слухи 30
30
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
FairUlu

Йодль будет?

4
Alex40001

я хз но разве буровая на суше такая же как и на море?

4
MelodiousTristram

😎👍

3
IbruhmanI

Это же фар край 5

2
Властелин Сосцов

буровую установку с моря ветром сдуло? какая то бредятина, подождем посмотрим

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