Far Cry 7 и нейросети: Инсайдер раскрыл детали секретных тестов Ubisoft

Пока весь мир обсуждает будущее нейросетей, Ubisoft уже вовсю внедряет их в свои рабочие процессы. Однако, по словам авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, первый опыт компании в этой сфере пока вызывает больше вопросов, чем восторгов.
Главное из отчета инсайдера:
- Полигон для ИИ: Ubisoft использует Far Cry 7 (или его среду разработки) как основную площадку для R&D (исследований и разработок) в области генеративного ИИ. Разработчики тестируют ввод текстовых команд (промптов) для создания игровых ситуаций и контента «на лету».
- Первые впечатления: Хендерсон был краток и резок в оценке того, что он узнал о текущих результатах: «Это выглядит как дерьмо». На данном этапе сгенерированный нейросетью контент явно уступает ручной работе художников и дизайнеров.
- Уточнение про «Напарников»: Ранее ходили слухи, что в Far Cry 7 появится продвинутая система напарников на базе ИИ. Том уточнил: эти тесты проводятся в рамках общих исследований Ubisoft, а не как обязательная фича именно для седьмой части. Хотя, если технологию доведут до ума, она может там появиться.
- Курс на «Играбельный ИИ»: Ubisoft ускоряет инвестиции в так называемые «playable generated AI experiences» (игровой опыт, генерируемый ИИ). Компания хочет создать игры, которые будут меняться и адаптироваться под игрока в реальном времени.
Ubisoft явно хочет стать пионером в этой области, чтобы сократить расходы на производство и увеличить масштабы своих миров. Однако фанаты опасаются, что это приведет к потере «души» и еще большей однообразности игр компании.
Судя по этим слухам аванпосты будут генерироваться бесконечно прямо под ногами. Вышки, которые растут из земли в реальном времени. Остановите планету, я сойду. Юбисофт окончательно превратилась в завод по производству бессмысленного контента.
Да пшёл нах этот Хендерсон с его мнением. Чувак просто видит слово "ИИ" и у него подгорает. Писаки и игровые журналисты не просто боятся остаться без хлеба в будущем, они уже прекрасно понимают, к чему всё идет, отсюда и такая истеричная реакция. ИИ пишут статьи, обзоры и аналитику быстрее и лучше них. Вот они и кидаются как быки на красное на любые новости про ИИ, пытаясь защитить свою поляну.
Вон обычный моддер в одиночку, на коленке, прикрутил к Скайриму ИИ говорилку. Игра 13 летней давности моментально ожила, неписи начали выдавать живые диалоги и реагировать на контекст, при этом сюжетка и допки не сломались. И это сделал ОДИН человек дома!
А теперь представьте масштабы Юбиков. Это гигант с бюджетами и штатом топовых инженеров. Если один парень дома выдает такую магию, то потенциал Юбиков здесь просто безграничен и проект наверняка на голову выше любых любительских модов. Они реально молодцы, что первыми масштабно инвестируют в играбельный ИИ, чтобы дать нам по-настоящему живые миры вместо скриптов.
неужелии ии работает хуже чем квотные феминистки
напарники были хороши в 5 части - норм так помогали
если уж прям хотят сделать с ии то сделали бы разговоры с нпц как с модом ии на скайрим - так на много бы они всем рты позакрывали, и реально были бы первые в этой области
грубо говоря намикаю на это
Они уже хотели стать пионерами в области игр-сервисов, чтобы сократить расходы на производство... И к чему это привело?
Никак не научатся...