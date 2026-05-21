Far Cry 7 и нейросети: Инсайдер раскрыл детали секретных тестов Ubisoft

Пока весь мир обсуждает будущее нейросетей, Ubisoft уже вовсю внедряет их в свои рабочие процессы. Однако, по словам авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, первый опыт компании в этой сфере пока вызывает больше вопросов, чем восторгов.

Главное из отчета инсайдера:

Полигон для ИИ: Ubisoft использует Far Cry 7 (или его среду разработки) как основную площадку для R&D (исследований и разработок) в области генеративного ИИ. Разработчики тестируют ввод текстовых команд (промптов) для создания игровых ситуаций и контента «на лету».

Первые впечатления: Хендерсон был краток и резок в оценке того, что он узнал о текущих результатах: «Это выглядит как дерьмо». На данном этапе сгенерированный нейросетью контент явно уступает ручной работе художников и дизайнеров.

Уточнение про «Напарников»: Ранее ходили слухи, что в Far Cry 7 появится продвинутая система напарников на базе ИИ. Том уточнил: эти тесты проводятся в рамках общих исследований Ubisoft, а не как обязательная фича именно для седьмой части. Хотя, если технологию доведут до ума, она может там появиться.

Курс на «Играбельный ИИ»: Ubisoft ускоряет инвестиции в так называемые «playable generated AI experiences» (игровой опыт, генерируемый ИИ). Компания хочет создать игры, которые будут меняться и адаптироваться под игрока в реальном времени.

Ubisoft явно хочет стать пионером в этой области, чтобы сократить расходы на производство и увеличить масштабы своих миров. Однако фанаты опасаются, что это приведет к потере «души» и еще большей однообразности игр компании.