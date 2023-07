Информация о локации, сюжете, кооперативе и режиме эвакуации Far Cry 7 просочилась в сеть ©

Можно с уверенностью предположить, что Ubisoft в данный момент работает над следующей игрой Far Cry, поскольку эта франшиза шутера является одной из их самых успешных и популярных ИС компании.

Однако у нас нет официального подтверждения от издателя о том, что одна из их студий действительно занята следующей Far Cry, поэтому свежую утечку, о которой пойдёт речь, следует воспринимать с долей скептицизма.

Утечка произошла со скандального форума 4chan, где один из авторов поделился кучей подробностей о Far Cry: Rise, якобы так называется новая игра Far Cry.

Кроме того, действие игры будет происходить на отдаленном тропическом острове в Желтом море недалеко от Кореи. История, кажется, очень похожа на ту, что была в Far Cry 6. По сути, вы сражаетесь с северокорейским диктатором Чхве Сан-Пилом, которого, по-видимому, играет актер Ли Чжон Чжэ ("Игра в кальмара"). В Far Cry: Rise игроки берут на себя роль Эндрю или Мины Пак, корейских идолов, которые должны научиться выживать и спасти брата/сестру от растущего повстанческого движения.

Кампания будет поддерживать совместную игру до четырех игроков, и будет новый игровой режим под названием Conquest, который в значительной степени является копией лутер-шутеров, таких как Hunt: Showdown, Escape From Tarkov и Call of Duty Warzone. 2.0. Это коррелирует с предыдущими слухами о том, что новая многопользовательская игра Far Cry имеет кодовое название Project Maverick.

Мы также получили информацию о том, что Far Cry откажется от движка Dunia, который использовался для этой серии со времен Far Cry 2, в пользу движка Snowdrop от Massive Entertainment, на котором работает серия The Division и грядущая Avatar: Frontiers of Pandora.

В любом случае, мы должны еще раз отметить, что это всего лишь слухи, поэтому вы не должны воспринимать информацию как истину. Даже если информация действительно достоверна, игры могут радикально измениться во время разработки, поэтому то, что было правдой год назад, может не быть таковой сегодня.

Ожидается, что Far Cry 7 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S где-то в ближайшие годы.