Far Cry 7 TBA
6.3 115 оценок

Информация о локации, сюжете, кооперативе и режиме эвакуации Far Cry 7 просочилась в сеть

©
monk70
Новости

Можно с уверенностью предположить, что Ubisoft в данный момент работает над следующей игрой Far Cry, поскольку эта франшиза шутера является одной из их самых успешных и популярных ИС компании.

Однако у нас нет официального подтверждения от издателя о том, что одна из их студий действительно занята следующей Far Cry, поэтому свежую утечку, о которой пойдёт речь, следует воспринимать с долей скептицизма.

Утечка произошла со скандального форума 4chan, где один из авторов поделился кучей подробностей о Far Cry: Rise, якобы так называется новая игра Far Cry.

Кроме того, действие игры будет происходить на отдаленном тропическом острове в Желтом море недалеко от Кореи. История, кажется, очень похожа на ту, что была в Far Cry 6. По сути, вы сражаетесь с северокорейским диктатором Чхве Сан-Пилом, которого, по-видимому, играет актер Ли Чжон Чжэ ("Игра в кальмара"). В Far Cry: Rise игроки берут на себя роль Эндрю или Мины Пак, корейских идолов, которые должны научиться выживать и спасти брата/сестру от растущего повстанческого движения.

Кампания будет поддерживать совместную игру до четырех игроков, и будет новый игровой режим под названием Conquest, который в значительной степени является копией лутер-шутеров, таких как Hunt: Showdown, Escape From Tarkov и Call of Duty Warzone. 2.0. Это коррелирует с предыдущими слухами о том, что новая многопользовательская игра Far Cry имеет кодовое название Project Maverick.

Мы также получили информацию о том, что Far Cry откажется от движка Dunia, который использовался для этой серии со времен Far Cry 2, в пользу движка Snowdrop от Massive Entertainment, на котором работает серия The Division и грядущая Avatar: Frontiers of Pandora.

В любом случае, мы должны еще раз отметить, что это всего лишь слухи, поэтому вы не должны воспринимать информацию как истину. Даже если информация действительно достоверна, игры могут радикально измениться во время разработки, поэтому то, что было правдой год назад, может не быть таковой сегодня.

Ожидается, что Far Cry 7 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S где-то в ближайшие годы.

-13
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Ну ладно хоть не про Россию и смещения диктатора.. А то у них клинануло походу)..

10
DaserGo

жди какой нибудь фар край 8 в 1905 году со смещением ленина

-2
samosan

Это было-бы действительно оригинально,юбики в такое влезть не потянут.

0
DaserGo samosan

если сделают черного гей ленина и мавзолей в 1905 году то продажи будут. как минимум в 0 должны будут уйти

1
0ncnjqybr

Чтобы показать историю со смещением диктатора, нужно хотя бы одну из сторон - повстанцев, например - показать с симпатичной стороны. А с этим у западла явные проблемы, не хотят они русских изображать симпатичными людьми. И даже просто людьми не хотят изображать.

0
ScholarlyNaxor

Чет мне подсказывает что если эта игра выйдет то она будет самой провальной. Ну серьёзно если 6 часть уже кое-как была то с этой ещё хуже будет. Конвеер уже изнашивается.

4
SoRaS3

А я думал что 6-ая часть на новом движке сделана.. Джунгли очень красивые.

1
hamshut

Кстати, в 6 части по мне графика была хуже, чем в 5. И этот кислотный тон красок в 6 части, просто тошнило от этого.

-1
SoRaS3 hamshut

Я ещё 4к текстуры ставил, хоть для них и пишут в рекомендуемых 10+ Гб, но и 8-ми хватало с головой. И разница, она очень заметна.

А ещё в 6-ке самолёты сломали. Летать лучше в 5-рке.

0
DemandingRufus

Это противоречит инфе, что действие будет на Аляске.

А Far Cry 7 под маской Avatar: Frontiers of Pandora выходит уже 7 декабря.

0
0ncnjqybr
В Far Cry: Rise игроки берут на себя роль Эндрю или Мины Пак, корейских идолов

Спасибо, поблевал. Так и представляю себе, как женоподобный крашеный мальчик крадется в кустах с ножом в зубах, вскрывая глотки часовым на аванпосту.

0
Andrew Shimansky

Какой же позорный кусок кала))))История, кажется, очень похожа на ту, что была в Far Cry 6. По сути, вы сражаетесь с северокорейским диктатором Чхве Сан-Пилом, которого, .....ПРидумать ничего лучше и не по повесточке эти дибилы не смогли)))игра для зашкваров будет

0
TAPAKAH222

Да сам могу сочинять такую фигню и менять географию островов с местным диктатором.

0
Джейк Сулли

Хватит доить франшизу, придумайте новое

-1
JohnTornton

в общем тоже самое

-1
hpi

Хотя бы название поменяли ато фаркрай-фаркрай.

-2