Инсайд: Far Cry 7 может выйти в 2026 году и представить игрокам шутер с "новой формулой"

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон, известный своей точностью в раскрытии информации о крупных игровых проектах, поделился свежими деталями о будущем знаменитой серии Far Cry. Согласно его отчёту, компания Ubisoft работает сразу над двумя проектами в серии, оба из которых отойдут от привычной «формулы Far Cry».
Главный проект, предположительно Far Cry 7 (кодовое имя Blackbird), переносит игроков в атмосферу отчаяния и гонку со временем. В центре сюжета — похищение семьи главным героем неким конспирологическим культом, который проводит жуткие эксперименты с галлюциногенами на животных и детях. Игроку будет дано 72 игровых часа (24 реальных часа) на спасение близких, что делает время ключевым элементом геймплея. Особенностью станет таймер на наручных часах персонажа, который постоянно напоминает о неумолимо утекающем времени.
Параллельно разрабатывается отдельный проект под кодовым именем Maverick. Это шутер на выживание, действие которого развернётся где-то в отделенной местности на Аляске. Игрокам предстоит не только сражаться друг с другом и против животных, но и выживать в условиях суровой погоды.
Хендерсон также сообщает, что оба проекта изначально были частью одного большого замысла под кодовым именем Talisker, но впоследствии были разделены. Обе игры получили значительные изменения в механике, включая тактический спринт, подкат, возможность перелезать через препятствия и переработанную систему инвентаря и лута. Эти элементы, позаимствованные из Maverick, также нашли своё место в Blackbird.
Обе игры сейчас находятся в разработке в Ubisoft Montreal, однако их релиз был отложен с 2025 года на 2026 год из-за сложностей в производстве. Несмотря на оптимизм разработчиков по поводу Blackbird, Maverick вызывает некоторые сомнения внутри команды авторов. По словам источников, Ubisoft уже долгое время пытается создать успешный Far Cry в мультиплеерном формате, однако прошлые эксперименты в этом направлении заканчивались неудачами.
Некоторые сотрудники компании связывают неуверенность с недавними отменами проектов и сокращениями в Ubisoft, включая закрытие XDefiant. Тем не менее, решение отойти от устоявшейся «формулы» Far Cry и попытка сделать что-то новое выглядят как рискованный, но необходимый шаг для будущего серии.
Релиз Far Cry 7 и Maverick ожидается не раньше 2026 года.
Пусть они сами это и играют шизофреники.
Эта хрень со временем меня еще в дедрайсинг 2 бесила шо капец. Ненавижу такие игры.
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новая формула - боеприпасы в игру покупать за наличку
Орнул в голосину. Браво! Браво!
Ну кодовые названия у UBI пафос конечно)
По теме всеми фибрами ненавижу таймеры в играх
Эх было время... Первая игра... Крутой мужик, симпатичная деваха, интерсный сюжет... Мутанты, тропики...
3 тоже, но без мутантов)
Нужно что-то типа пятой части и продолжения, в шестой части перемудрили напрочь. // Евгений Александрович
А мне бы хотелось увидеть что то вроде 2ой с её настоящей серой моралью в сюжете и проработкой , но с наработками современных частей .
6ю начинал 3 раза и не осилил, хотя перепроходил все части не раз, в 6 они слишком перегрузили игру всякими функциями и слишком большим открытым миром. Считаю топовой FC3 она брала атмосферой простотой и не душностью)
учитывая провал шестерки, там без новый формулы ловить нечего.
хотя о чем это я. это же юбики. они наверное повестки и доната еще больше напихают и подумают что и этого хватит.
Небинарный беременный мужик, родивший черную лесбиянку ? Эта ваша новая формула ?
6 часть даже не проходил, установил включил и удалил... // Александр Лях
🤣🤣
Не выключая удалил?Ну ты слон.
Ну спасибо, блин. Убили ассассина своим гребаным рпг, давайте убьем и фар край. Меня устраивало как раньше, основная формула в разном сеттинге. // Никита Крючков
Ну что за бред, не понимаю я этого. За призывы к убийству надо наказывать по закону, а то у нас сейчас и так слишком много смертей из-за рук преступников // Сергей Юдин
За призывы к убийству следует сажать, а не в игры играть. Надо наказывать за это // Семен Арвадов
Не надо никому ничего доказывать, тем более в играх. Все эти фейки про ассассина это все для того чтобы создать негативный настрой у людей. А ведь люди вообще не должны ненавидеть друг друга // Игорь Ермаков
Призыва к убийству должно быть очень строго наказано, за это нужно сажать в тюрьму. // Балбул Кенжебай
Ненависть - это очень плохо, и она не принесет никакого толка, а наоборот. Но иногда нужно себя пересилить // Никита Мирный
больше жджу как мощь нового дороботаного движка проявит себя в условиях нового ПеКа свой дикаой необузданной нордической красотой природы чет новую формулу шутанца.
А радужные лягушатники с И. Гывно не пойдут по звезде до 26? Провалится ниггер отсосин и усе, можно обьявлять себя банкротом......если конечно не найдут лоха который их купит со всем гывном и 12к бодитайп АВСD криворукими калеками.
А джагернауты и точки захвата бкдут -если нет,я в такоей фри не играю. 😜
новая формула - новая видеокарта ;D
После 3-й части не играл. Какие-то годные были части после? Иногда хочется какого-то безумия, по типу Just Cause 2.
5 часть была вполне интересная и с сюжетной веткой про начало апокалипсиса. По сравнению с 6 частью. Пятая мне прямо нравилась,а 6 прошёл и забыл.Far cry nev dawn это якобы продолжение после ядерного апокалипсиса.
Самая лучшая чать - 3я // Никита Елагин