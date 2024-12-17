Инсайд: Far Cry 7 может выйти в 2026 году и представить игрокам шутер с "новой формулой"

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон, известный своей точностью в раскрытии информации о крупных игровых проектах, поделился свежими деталями о будущем знаменитой серии Far Cry. Согласно его отчёту, компания Ubisoft работает сразу над двумя проектами в серии, оба из которых отойдут от привычной «формулы Far Cry».

Главный проект, предположительно Far Cry 7 (кодовое имя Blackbird), переносит игроков в атмосферу отчаяния и гонку со временем. В центре сюжета — похищение семьи главным героем неким конспирологическим культом, который проводит жуткие эксперименты с галлюциногенами на животных и детях. Игроку будет дано 72 игровых часа (24 реальных часа) на спасение близких, что делает время ключевым элементом геймплея. Особенностью станет таймер на наручных часах персонажа, который постоянно напоминает о неумолимо утекающем времени.

Параллельно разрабатывается отдельный проект под кодовым именем Maverick. Это шутер на выживание, действие которого развернётся где-то в отделенной местности на Аляске. Игрокам предстоит не только сражаться друг с другом и против животных, но и выживать в условиях суровой погоды.

Хендерсон также сообщает, что оба проекта изначально были частью одного большого замысла под кодовым именем Talisker, но впоследствии были разделены. Обе игры получили значительные изменения в механике, включая тактический спринт, подкат, возможность перелезать через препятствия и переработанную систему инвентаря и лута. Эти элементы, позаимствованные из Maverick, также нашли своё место в Blackbird.

Обе игры сейчас находятся в разработке в Ubisoft Montreal, однако их релиз был отложен с 2025 года на 2026 год из-за сложностей в производстве. Несмотря на оптимизм разработчиков по поводу Blackbird, Maverick вызывает некоторые сомнения внутри команды авторов. По словам источников, Ubisoft уже долгое время пытается создать успешный Far Cry в мультиплеерном формате, однако прошлые эксперименты в этом направлении заканчивались неудачами.

Некоторые сотрудники компании связывают неуверенность с недавними отменами проектов и сокращениями в Ubisoft, включая закрытие XDefiant. Тем не менее, решение отойти от устоявшейся «формулы» Far Cry и попытка сделать что-то новое выглядят как рискованный, но необходимый шаг для будущего серии.

Релиз Far Cry 7 и Maverick ожидается не раньше 2026 года.