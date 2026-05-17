Инсайд: Релиз Far Cry 7 намечен на 2027

По информации инсайдера, Far Cry 7 (наряду с новым Assassin's Creed Hexe) нацелен на 2027 год, и его грядущие изменения обещают стать одним из самых амбициозных шагов Ubisoft за долгое время.
Ранее инсайдер слил первые подробности игры:
- Новый дом для хаоса - Аляска: Действие игры развернется на бескрайних и суровых просторах Аляски. Это обещает кардинально иной сеттинг по сравнению с тропическими островами, горными регионами и жаркими джунглями прошлых частей. Ждите снег, лед, диких животных и, конечно, безумных культистов.
- Мощь Snowdrop Engine: Серия Far Cry, традиционно использовавшая Dunia Engine, перейдет на движок Snowdrop Engine (известный по The Division и Avatar: Frontiers of Pandora). Это должно обеспечить беспрецедентный уровень детализации, реалистичную физику, погодные эффекты и графику, соответствующую современным стандартам.
- Режим «Извлечения» с дикой природой: В игре появится совершенно новый Extraction Mode (режим «Извлечения»). Он будет включать в себя элементы выживания и борьбы с дикой природой Аляски, которая обещает стать не менее опасным противником, чем люди.
- «Райский Парк» и раздельные карты: Карта для режима «Извлечения» носит название «Райский Парк» (Paradise Park). Инсайдеры пока не уверены на 100%, но предполагается, что она будет отделена от основной карты сюжетного режима, что может дать Ubisoft больше свободы для создания уникального опыта в каждом из них.
- Транспорт возвращается: Разумеется, транспортные средства будут играть ключевую роль, как в сюжетной кампании, так и в режиме «Извлечения», помогая игрокам перемещаться по обширным и опасным локациям.
Переход на Snowdrop Engine и появление режима «Извлечения» показывают, что Ubisoft готова серьезно экспериментировать с проверенными формулами. Аляска, со всеми ее опасностями и красотами, выглядит идеальным местом для такого эксперимента.
Ура, очередная постная eбaлa от юбисофт!
Не особо ее жду. Слышал там будет какая-то шняга с таймером обратного отсчета чтобы семью спасти, если это правда, то для меня это хрень : нельзя спокойно бегать по миру и наслаждаться игрой. К тому же не люблю в играх снежные локации, особенно если их до фига. Леса и джунгли ближе ( хотя это вкусовщина уже)
Это что, Циря из Ведьмака телепортировалась в Фар Край? Зашла не в тот телепорт? А автомата у нее тоже два?
Ждем!
Хотелось бы в КНДР свергнуть президента с синдромом монголойда, танки Т-60 и что там еще.