Инсайдер слил скриншоты карты Far Cry 7 и подтвердил проблемы с разработкой

В сети появилась новая порция информации о Far Cry 7. Инсайдер под ником @AgaiinTx опубликовал первые скриншоты предположительной карты игры и прокомментировал сроки её выхода.
По словам @AgaiinTx, разработка Far Cry 7 столкнулась с серьезными трудностями. В настоящее время внутренние планы Ubisoft предполагают релиз в 2027 году. Однако инсайдер подчеркнул, что эта дата может быть перенесена:
«На данный момент я не могу сказать вам цикл [изменений], но внутри компании стоит 2027 год, но это может измениться, поскольку игра застряла в борьбе за разработку, но это может измениться, поскольку игра застряла в борьбе за разработку».
Судя по всему, проект продолжает находиться в производственном аду, что уже ранее подтверждалось слухами о полной переработке большей части игры в прошлом году.
Предполагаемые скриншоты карты Far Cry 7 показывают большой и открытый мир, но без официального комментария Ubisoft сложно судить об их подлинности.
Дожили, мужики! 😂 Ubisoft теперь не в состоянии сделать даже Far Cry! Казалось бы, у вас есть готовый шаблон, который вы успешно копируете с 2012 года. Что там можно «перерабатывать» и отправлять в производственный ад? Они там три года спорили, какой высоты должны быть вышки, или не могли определиться с полом главного злодея? «Релиз в 2027 году» к тому времени мы уже успеем пройти GTA 6 вдоль и поперёк, а нам будут предлагать гриндить очередные цветные пушки в мутном открытом мире. Юбисофт, закопайте стюардессу, франшиза умерла ещё на четвёртой части.
Если игра застряла в борьбе за разработку, то может она застряла в борьбе за разработку?
Проблема фар сру не в вышках или базах, проблема в том, что игра тебя не вознаграждает за потраченное время. То есть в игре куча каких-то активностей, поиска сокровищ, каких-то сайд миссий, но это всё по факту не нужно, это не нужно для сюжета, это не нужно для усиления. Ты просто зачищаешь вышку и получаешь по радио "вау ты классный спасибо". Появится НАГРАДА за вышки, базы и прочее - появится у игроков ЖЕЛАНИЕ получить эту НАГРАДУ. Но пока награда это подобрать расстрелянные патроны - могут сосать жопу.
Проблемы с разработкой у конвейерной игры, да Ubisoft таланты.