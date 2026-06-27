Инсайдер слил скриншоты карты Far Cry 7 и подтвердил проблемы с разработкой

В сети появилась новая порция информации о Far Cry 7. Инсайдер под ником @AgaiinTx опубликовал первые скриншоты предположительной карты игры и прокомментировал сроки её выхода.

По словам @AgaiinTx, разработка Far Cry 7 столкнулась с серьезными трудностями. В настоящее время внутренние планы Ubisoft предполагают релиз в 2027 году. Однако инсайдер подчеркнул, что эта дата может быть перенесена:

«На данный момент я не могу сказать вам цикл [изменений], но внутри компании стоит 2027 год, но это может измениться, поскольку игра застряла в борьбе за разработку, но это может измениться, поскольку игра застряла в борьбе за разработку».

Судя по всему, проект продолжает находиться в производственном аду, что уже ранее подтверждалось слухами о полной переработке большей части игры в прошлом году.

Предполагаемые скриншоты карты Far Cry 7 показывают большой и открытый мир, но без официального комментария Ubisoft сложно судить об их подлинности.