Инсайдер Том Хендерсон поделился подробностями истории Far Cry 7

Известный инсайдер индустрии Том Хендерсон узнал новые подробности о следующей основной части Fary Cry от Ubisoft после эксклюзивного отчета в январе. Следующую игру, которую мы будем называть Far Cry 7 и которая внутри компании известна как Project Blackbird, планируется выпустить осенью 2025 года. Игра будет разработана Ubisoft Montreal и перейдет с движка Dunia на Snowdrop.
Из источников стало известно, что следующая часть серии будет нелинейной, в центре которой будет спасение похищенной семьи игрока. Было сказано, что сюжет игры вращается вокруг богатой семьи, которую похитила группа заговорщиков, которая сейчас называется «Сыны Истины». Хотя точные, ограниченные детали могут быть изменены в зависимости от стадии разработки игры, было сказано, что суть кампании заключается в том, чтобы игрок спас всю свою семью в течение определенного периода времени. В настоящее время текущий внутриигровой таймер составляет 72 часа или 24 часа в режиме реального времени, но таймер можно приостановить, когда игрок входит в одно из своих убежищ, как было сказано.
Нелинейный сюжет Far Cry 7 означает, что членов семьи не нужно спасать по порядку, а некоторых членов семьи можно убить, что оказывает влияние на сюжет. Хотя детали все еще немного неясны, понятно, что цель состоит в том, чтобы уничтожить «Сынов Истины», и чтобы пройти игру на 100%, вам нужно будет безопасно спасти всех членов вашей семьи.
Было сказано, что для поиска членов вашей семьи Far Cry 7 вводит в игру новую механику допроса, что не обязательно означает, что вы получите необходимую информацию от врага. Было сказано, что иногда враг выдает информацию, иногда он лжет, хранит молчание, а иногда даже убегает.
Семья семья и ещё раз семья. Вин Бензин одобряет
ну и кал. Мне таймера хватило в длс на вьетнам к фарику 5
Может добавят "функцию доступности" с возможностью отключения.
пздц, а я хочу наблюдать пейзажи, делать тонну скриншотов, улучшать арсенал, смотреть как белый крокодил хавает жителя, а после делать из него новый кожаный чехол для стрел :D а тут таймер...
А можно будет забить на семью интересно, и спокойно бегать по вышкам
Конечно. Уверен, что 72 часа дают на "быструю концовку", а потом 200 часов по вышкам бегать, родимым.
Ага вы выходите из зоны задания ,десинхронизация
".....и чтобы пройти игру на 100%, вам нужно будет безопасно спасти всех членов вашей семьи."
Что значит "Безопасно", типа без выстрелов, стелс?
Последние 2 части были безумно плохие, слабо верится что выйдет хорошая игра
мод на отключение таймера первым выйдет)))
Вторым)))
После мусорной 6 части им нужно вообще закрыться
Ага.. Здравствуй Ghost Recon в сочетании с Far Cry.
Хм, интересно! Уверен будет момент когда будет недостаточно времени и придется выбирать кого спасать.
Надеюсь выбор плюнуть на всех и бегать аванпосты зачищать будет. Это единственное что мне нравилось во всех фаркраях. За исключением отличной первой части.
Похожая концепция с таймером запомнилась в серии Dead Rising. Понравилась тогда. Посмотрим, как тут выйдет.
может быть в эту часть поиграю и движок новый, другой то есть.
По-моему большинство игроков ненавидят миссии на время, а тут кампания на время. Гениально!
Far Cry это про дикую природу, сумасшедших и вышки, а это что за бред. Надеюсь, дадут отключать этот таймер, иначе большинство просто пройдёт мимо
Когда уже Фаркрай в России будет?