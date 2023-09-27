Инсайдер Том Хендерсон поделился подробностями истории Far Cry 7 ©

Известный инсайдер индустрии Том Хендерсон узнал новые подробности о следующей основной части Fary Cry от Ubisoft после эксклюзивного отчета в январе. Следующую игру, которую мы будем называть Far Cry 7 и которая внутри компании известна как Project Blackbird, планируется выпустить осенью 2025 года. Игра будет разработана Ubisoft Montreal и перейдет с движка Dunia на Snowdrop.

Из источников стало известно, что следующая часть серии будет нелинейной, в центре которой будет спасение похищенной семьи игрока. Было сказано, что сюжет игры вращается вокруг богатой семьи, которую похитила группа заговорщиков, которая сейчас называется «Сыны Истины». Хотя точные, ограниченные детали могут быть изменены в зависимости от стадии разработки игры, было сказано, что суть кампании заключается в том, чтобы игрок спас всю свою семью в течение определенного периода времени. В настоящее время текущий внутриигровой таймер составляет 72 часа или 24 часа в режиме реального времени, но таймер можно приостановить, когда игрок входит в одно из своих убежищ, как было сказано.

Нелинейный сюжет Far Cry 7 означает, что членов семьи не нужно спасать по порядку, а некоторых членов семьи можно убить, что оказывает влияние на сюжет. Хотя детали все еще немного неясны, понятно, что цель состоит в том, чтобы уничтожить «Сынов Истины», и чтобы пройти игру на 100%, вам нужно будет безопасно спасти всех членов вашей семьи.

Было сказано, что для поиска членов вашей семьи Far Cry 7 вводит в игру новую механику допроса, что не обязательно означает, что вы получите необходимую информацию от врага. Было сказано, что иногда враг выдает информацию, иногда он лжет, хранит молчание, а иногда даже убегает.