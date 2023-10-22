Инсайдер Том Хендерсон поделился последнми слухами о многопользовательской Far Cry

Как стало известно инсайдеру Тому Хендерсону, вторая игра Far Cry находится в разработке и представляет собой многопользовательский шутер, основанный на экстракции, полностью отдельный от Far Cry 7.

Как сообщалось в январе 2023 года, Ubisoft работает над двумя отдельными проектами Far Cry под руководством Ubisoft Montreal. Хотя несколько лет назад обе игры выходили под одним и тем же флагом под кодовым названием Talisker, изменилось руководство, и масштаб игры изменился. Результатом стали два проекта: Far Cry 7, следующая основная игра Ubisoft, известная внутри компании как Project Blackbird, и многопользовательская игра под кодовым названием Project Maverick. Обе игры теперь являются совершенно отдельными объектами, а Maverick превращается в многопользовательский режим, основанный на экстракции.

Известно, что многопользовательский проект Far Cry несколько раз менял масштабы в течение своего многолетнего цикла разработки, и теперь Ubisoft рассматривает игру как шутер, действие которого происходит в вымышленном сеттинге Аляски под названием Алашница. История игры развивается вокруг игрока, которого заманивают в этот регион обещанием свободы, но он обнаруживает страну хаоса, где доверие между людьми практически отсутствует.

В истинном стиле Far Cry игрокам придется искать ресурсы в окружающей среде, чтобы выжить. Ресурсы включают в себя убийство животных ради кожи для изготовления снаряжения, поиск химикатов для изготовления гаджетов, сбор растений для медицинских товаров, а также поиск частей оружия и гильз для оружия и боеприпасов.

В игре есть Убежище, которое является вашей операционной базой и безопасным местом для хранения собранного вами оружия, снаряжения, гаджетов и многого другого. Понятно, что эта новая игра Far Cry — это не только одиночный опыт, но и командный опыт, когда товарищи по команде делят одно и то же убежище и добычу.

Как и ожидалось в шутере, основанном на добыче полезных ископаемых, игровой цикл сосредоточен на сборе снаряжения, повышении уровня и покупке перков. Хотя источники не смогли углубиться в то, что влекут за собой перки, было сказано, что они напрямую связаны с системой прокачки. Чтобы повысить уровень, игрокам необходимо выполнять внутриигровые контракты (испытания), чтобы они могли приобретать льготы.

Maverick — это игра с высоким риском и высокой наградой, в которой включена постоянная смерть, что означает, что если игрок умирает, он теряет все, включая снаряжение, перки и уровни. Единственное, что игрок может оставить себе, — это предметы, хранящиеся в Убежище.

Сообщается, что в настоящее время игру планируется выпустить до Far Cry 7. В настоящее время дата выпуска намечена на апрель 2025 года, и выпуск альфа-версии запланирован на первую половину 2024 года. Если Ubisoft будет придерживаться этого графика, возможно, в ближайшем будущем мы услышим больше о Maverick.