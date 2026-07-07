Износ оружия, таймер и PvEvP-эвакуация - новые детали Far Cry 7 от инсайдера, которые не очень понравились фанатам

Датамайнер RogueTx, регулярно публикующий закрытые данные о проектах Ubisoft, поделился свежей порцией информации о Far Cry 7. Если верить его источникам, седьмая номерная часть знаменитой франшизы планирует кардинально сменить устоявшуюся формулу и уйти в весьма спорные эксперименты с жанром.

Согласно опубликованной утечке, Far Cry 7 превратится в гибридный PvEvP-экшен. Геймплейный цикл будет сфокусирован на сборе припасов и последующей эвакуации, то есть нас ждет Extraction-шутер. Сюжет игры завязан на противостоянии с культом «Сыны Истины», у которых главному герою необходимо вырвать из плена до шести членов своей семьи.

Как и гласили более ранние слухи, игра не даст расслабиться. На спасение родственников будет выделен строгий таймер — до 72 внутриигровых часов. Еще одной спорной деталью стало появление системы прочности и износа оружия. В перерывах между вылазками игрок сможет находиться в безопасных убежищах. Кроме того, инсайдер подтвердил разнообразие фауны: на картах встретятся медведи гризли, волки, лисы и олени, а из прошлых утечек намекают на появление пум, бизонов и тигров.

Реакция игрового сообщества на утечку оказалось не очень радужной. Фанаты классической одиночной песочницы пришли в ужас от планов превратить Far Cry в многопользовательскую сервисную гриндилку. В комментариях пользователи откровенно высмеяли планы Ubisoft: «Звучит настолько чудовищно, что я сразу верю, что это план Ubisoft», «Кто вообще просил делать Far Cry в стиле PvPvE-экстракшена?», «О, таймер и ломающееся оружие — спасибо, что балуете нас "любимыми" механиками!». Многие игроки выразили опасение, что подобный подход может окончательно убить серию, вспоминая недавние проблемные релизы студии вроде XDefiant и Skull and Bones.

Кстати, именно этот датамайнер ранее поделился подробностями геймплея ремейка Splinter Cell:

На данный момент Ubisoft официально не анонсировала Far Cry 7. Пока неизвестно, является ли PvEvP основным режимом игры или же это лишь отдельная побочная мультиплеерная секция, как было в некоторых других проектах. Остается лишь дождаться официальной презентации, чтобы понять, действительно ли компания решилась на столь радикальный риск.