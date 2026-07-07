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Far Cry 7 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица, Открытый мир
7.2 332 оценки

Износ оружия, таймер и PvEvP-эвакуация - новые детали Far Cry 7 от инсайдера, которые не очень понравились фанатам

Gutsz Gutsz

Датамайнер RogueTx, регулярно публикующий закрытые данные о проектах Ubisoft, поделился свежей порцией информации о Far Cry 7. Если верить его источникам, седьмая номерная часть знаменитой франшизы планирует кардинально сменить устоявшуюся формулу и уйти в весьма спорные эксперименты с жанром.

Согласно опубликованной утечке, Far Cry 7 превратится в гибридный PvEvP-экшен. Геймплейный цикл будет сфокусирован на сборе припасов и последующей эвакуации, то есть нас ждет Extraction-шутер. Сюжет игры завязан на противостоянии с культом «Сыны Истины», у которых главному герою необходимо вырвать из плена до шести членов своей семьи.

Как и гласили более ранние слухи, игра не даст расслабиться. На спасение родственников будет выделен строгий таймер — до 72 внутриигровых часов. Еще одной спорной деталью стало появление системы прочности и износа оружия. В перерывах между вылазками игрок сможет находиться в безопасных убежищах. Кроме того, инсайдер подтвердил разнообразие фауны: на картах встретятся медведи гризли, волки, лисы и олени, а из прошлых утечек намекают на появление пум, бизонов и тигров.

Реакция игрового сообщества на утечку оказалось не очень радужной. Фанаты классической одиночной песочницы пришли в ужас от планов превратить Far Cry в многопользовательскую сервисную гриндилку. В комментариях пользователи откровенно высмеяли планы Ubisoft: «Звучит настолько чудовищно, что я сразу верю, что это план Ubisoft», «Кто вообще просил делать Far Cry в стиле PvPvE-экстракшена?», «О, таймер и ломающееся оружие — спасибо, что балуете нас "любимыми" механиками!». Многие игроки выразили опасение, что подобный подход может окончательно убить серию, вспоминая недавние проблемные релизы студии вроде XDefiant и Skull and Bones.

Кстати, именно этот датамайнер ранее поделился подробностями геймплея ремейка Splinter Cell:

Дата выхода, разрушаемые окружения и другие особенности геймплея ремейка Splinter Cell были раскрыты инсайдером

На данный момент Ubisoft официально не анонсировала Far Cry 7. Пока неизвестно, является ли PvEvP основным режимом игры или же это лишь отдельная побочная мультиплеерная секция, как было в некоторых других проектах. Остается лишь дождаться официальной презентации, чтобы понять, действительно ли компания решилась на столь радикальный риск.

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Комментарии:  38
Ваш комментарий
Gameslinger

трешак, серия изжила себя давно

7
Гость_01

Износ оружия в Far Cry 7, такая механика уже была фар крае 2. И Не чем хорошим она не обошлась. В нужный и важный момент оружие просто переставало работать. Из-за этого приходилось заново перепроходить задания. И Если на самом деле выйдет такой фар край, то всё, это похоронная для франшизы фар краев

6
Dunovo

Хуня какая то🤮🤌

4
IY1982

Кому в Юбисофт могла прийти в голову такая идиотская идея совместить абсолютно несочетаемые друг с другом вещи: таймер и механику гринда?

3
ojibra_6y3oba

После 5-й части лучше у них уже не получится

3
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