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Far Cry 7 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Открытый мир
7.2 331 оценка

По данным Тома Хендерсона, разработка Far Cry 7 столкнулась с проблемами

monk70 monk70

Уже некоторое время вокруг новой Far Cry накапливаются всё более тревожные сигналы. Том Хендерсон ранее говорил, что проект «проходит через ад», а некоторые отраслевые издания описывали ситуацию как очень сложную. Теперь же появилось ещё одно, более резкое заявление от инсайдера, усиливающее впечатление, что у Ubisoft серьёзные проблемы с франшизой.

На этот раз Хендерсон заявил через X, что разработка следующей основной части серии идёт плохо. Информация появилась в его посте в социальных сетях и быстро была подхвачена журналистами. Важно отметить, что это пока не официальная информация от Ubisoft, но в контексте предыдущих

Затем возникает вопрос о генеративном ИИ. Согласно более ранним сообщениям Хендерсона, Ubisoft тестировала решения на основе генеративного ИИ в новой Far Cry. Сам инсайдер, как сообщается, крайне критически отнёсся к результатам этих экспериментов, а отраслевые СМИ подчеркнули, что это было скорее внутреннее исследование, чем готовая функция, предназначенная для игроков. Короче говоря, если объединить слухи о катастрофической разработке с экспериментами с ИИ за кулисами, картина для новой Far Cry сегодня выглядит мрачной.

Слухи
17
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
K0t Felix
6
KIBERMAX

О боже как неожиданно, никогда такого не было и вот опять.

5
SGate
разработка Far Cry 7 столкнулась с проблемами

Вышки закончились?

5
Искусственный интеллeкт

хм, а почему? Ubisoft вроде уволила всех "нормальных" разработчиков, оставив только вокнутых активистов... и? они же должны делать "шедевр", разве нет? или я чего-то не понимаю?

3
FairUlu

Одна из первейших проблем - новые движки.

2
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