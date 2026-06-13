По данным Тома Хендерсона, разработка Far Cry 7 столкнулась с проблемами

Уже некоторое время вокруг новой Far Cry накапливаются всё более тревожные сигналы. Том Хендерсон ранее говорил, что проект «проходит через ад», а некоторые отраслевые издания описывали ситуацию как очень сложную. Теперь же появилось ещё одно, более резкое заявление от инсайдера, усиливающее впечатление, что у Ubisoft серьёзные проблемы с франшизой.

На этот раз Хендерсон заявил через X, что разработка следующей основной части серии идёт плохо. Информация появилась в его посте в социальных сетях и быстро была подхвачена журналистами. Важно отметить, что это пока не официальная информация от Ubisoft, но в контексте предыдущих

Затем возникает вопрос о генеративном ИИ. Согласно более ранним сообщениям Хендерсона, Ubisoft тестировала решения на основе генеративного ИИ в новой Far Cry. Сам инсайдер, как сообщается, крайне критически отнёсся к результатам этих экспериментов, а отраслевые СМИ подчеркнули, что это было скорее внутреннее исследование, чем готовая функция, предназначенная для игроков. Короче говоря, если объединить слухи о катастрофической разработке с экспериментами с ИИ за кулисами, картина для новой Far Cry сегодня выглядит мрачной.