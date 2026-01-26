По сообщению Тома Хендерсона, Ubisoft хочет превратить Far Cry в "бренд стоимостью в миллиард долларов"

Несмотря на огромные потрясения внутри компании, включая отмену шести проектов и многочисленные задержки, Ubisoft не намерена отказываться от своих амбициозных планов в отношении своей флагманской серии.
По слухам от надёжного источника Тома Хендерсона, издатель стремится превратить франшизу Far Cry в «бренд стоимостью в миллиард долларов» с ежегодным циклом релизов. В настоящее время в разработке находятся два основных проекта: полноценная седьмая часть, получившая кодовое название Project Blackbird, и спин-офф, ориентированный на многопользовательский режим, известный как Project Maverick.
Судьба онлайн-проекта Maverick, задуманного как так называемый шутер с элементами эвакуации, кажется особенно неопределённой. Хотя разработка велась годами, игра была перезапущена в начале 2025 года после внутренней проверки. По словам инсайдера, команда разработчиков до сих пор не выработала окончательный игровой цикл и регулярно возвращается к исходной точке, пытаясь направить производство в нужное русло.
Нестабильная ситуация в Ubisoft означает, что финальная форма Project Maverick может многократно меняться, адаптируясь к текущим рыночным тенденциям. Хендерсон даже шутит, что если, например, наберут популярность шутеры с героями, разработчики могут снова изменить основы игры. Одновременно ведётся работа над Far Cry 7, который, согласно утечкам:
- Действие будет происходить в живописной Новой Англии.
- Она будет уделять гораздо больше внимания онлайн-элементам, чтобы увеличить продолжительность существования игры.
- Она призван предложить игровой процесс, рассчитанный на долгосрочную поддержку.
Учитывая недавние финансовые проблемы издателя и историческое падение стоимости акций, успех новых частей Far Cry будет иметь решающее значение для выживания компании в её нынешнем виде.
Эта компания-импотент даже несчастный ремейк не осилила за 5 лет. Несколько раз переделывали всё с нуля, каждый раз получалось гoвно, и в итоге позорно слились. Кто-то ещё ждёт от Юбиков той эрекции эпохи 2003 года, когда они ещё были способны явить миру шедевр? Ещё более позорно, что они свой же продукт не смогли повторить спустя 20+ лет при наличии-то крупных бюджетов и возможностей современных технологий.
Хорошая кампания. Только Ubisoft Connect и установлен. Надеюсь всё будет хорошо..
Игры тоже интересные.
Им похоже уже ничего не поможет
😁
В минус работают - откуда деньги? )))
Судя по недавним новостям, за достоверность которых ручаться не могу, от микротранзакций из серии Assasins Creed. Возможно, Ranbow Six Siege, For Honor и что-то еще.
For honor вряд ли...игра агонизирует уже давно...в ней онлайн дай бог если тыщ 5 на всех платформах вместе взятых наберется, вообще удивлен как ее еще не прикрыли.
Мдя...
Вместо создания интересного контента, история и тд. Мы специально будем затягивать чтобы игроки дольше в игре сидели. Введём гринд по полной как сейчас модно стало.
В общем если они и дальше по этому пойдут, ну ну удачи им.
Ну нет, не надо каждый год клепать Фар Краи, лучше как это сейчас раз в несколько лет, зато они выходят хорошими, а если каждый год то ничего хорошего не выйдет
ооо клепать каждый год это они умеют. их хлебом не корми дай ченить одинаковое наклепать. асасин наглядный пример
Опять будем зумерские революции устраивать?
Ты про 6 часть? Так она же отличная
Эта та компания, которая закрыла кучу проектов, которая недавно по уволняла кучу народа.
Или эта другая компания?
там 17 000 человек осталось работать в общей сложности после январских сокращений.