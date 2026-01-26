По сообщению Тома Хендерсона, Ubisoft хочет превратить Far Cry в "бренд стоимостью в миллиард долларов"

Несмотря на огромные потрясения внутри компании, включая отмену шести проектов и многочисленные задержки, Ubisoft не намерена отказываться от своих амбициозных планов в отношении своей флагманской серии.

По слухам от надёжного источника Тома Хендерсона, издатель стремится превратить франшизу Far Cry в «бренд стоимостью в миллиард долларов» с ежегодным циклом релизов. В настоящее время в разработке находятся два основных проекта: полноценная седьмая часть, получившая кодовое название Project Blackbird, и спин-офф, ориентированный на многопользовательский режим, известный как Project Maverick.

Судьба онлайн-проекта Maverick, задуманного как так называемый шутер с элементами эвакуации, кажется особенно неопределённой. Хотя разработка велась годами, игра была перезапущена в начале 2025 года после внутренней проверки. По словам инсайдера, команда разработчиков до сих пор не выработала окончательный игровой цикл и регулярно возвращается к исходной точке, пытаясь направить производство в нужное русло.

Нестабильная ситуация в Ubisoft означает, что финальная форма Project Maverick может многократно меняться, адаптируясь к текущим рыночным тенденциям. Хендерсон даже шутит, что если, например, наберут популярность шутеры с героями, разработчики могут снова изменить основы игры. Одновременно ведётся работа над Far Cry 7, который, согласно утечкам:

Действие будет происходить в живописной Новой Англии.

Она будет уделять гораздо больше внимания онлайн-элементам, чтобы увеличить продолжительность существования игры.

Она призван предложить игровой процесс, рассчитанный на долгосрочную поддержку.

Учитывая недавние финансовые проблемы издателя и историческое падение стоимости акций, успех новых частей Far Cry будет иметь решающее значение для выживания компании в её нынешнем виде.