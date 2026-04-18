Похоже, что Far Cry 7 почти готова: Ubisoft могла перейти к финальной стадии полировки игры

Несмотря на недавние слухи от Тома Хендерсона о «производственном аде», информационное поле вокруг Far Cry 7 начало подавать признаки жизни. Новые кадровые перестановки в Ubisoft Montreal намекают на то, что игра гораздо ближе к релизу, чем считалось ранее.

Главная улика — «Специалист по закрытию»

Внимание аналитиков привлек профиль Пола Руо (Paul Rouau) в LinkedIn. Специалист официально объявил о переходе в канадскую студию Ubisoft Montreal на весьма специфическую должность — «Game Production Closer».

Что это значит для игры?

Финальный этап: В индустрии такие профи привлекаются, когда костяк игры уже готов. Их задача — скоординировать отделы, вычистить баги, провести финальную оптимизацию и довести проект до статуса «ухода на золото».

Механики сформированы: Привлечение «закрывателя» означает, что Ubisoft больше не экспериментирует с основами, а занимается полировкой готового билда.

Скорый анонс: Обычно активная фаза «закрытия» занимает от нескольких месяцев до года, что может указывать на полноценную презентацию игры уже на ближайших крупных выставках.

Официального анонса всё еще нет, но усиление штаба Ubisoft Montreal говорит о том, что маркетинговая машина скоро будет запущена. Похоже, мы скоро увидим, на что способен обновленный движок и куда забросит нас новая история.