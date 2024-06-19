ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Far Cry 7 TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир
6.7 199 оценок

Похоже, что в Far Cry 7 будет вид и от 1-го и от 3-го лица: информацию об этом нашли в одной из вакансий Ubisoft

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователи обнаружили одну из вакансий компании Ubisoft. В ней компания указала, что ищет старшего аниматора геймплея, который будет заниматься созданием анимаций для их игр.

Любопытно, что в вакансии указывается то, что соискателю предстоит создавать анимации как для 1-го лица, так и их эквиваленты для 3-го лица. Пользователи предполагают, что речь идет именно о Far Cry 7, поскольку это вероятно будет ближайшей игрой от Ubisoft, где точно будет вид от 1-го лица.

Согласно Тому Хендерсону, игра разрабатывается Ubisoft Montreal и перейдет с движка Dunia на Snowdrop. Far Cry 7 будет нелинейной, в центре сюжета будет спасение похищенной семьи главного героя за ограниченное время.

30
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Kamishini1993

Ради продажи скинов, ведь с видом от первого лица всем плевать на внешку

17
Сергей Понащенко

Скин анимэшки в купальнике и с розовой пони-базукой..

0
Пользователь ВКонтакте

Ну как же, во время подката видно ноги и третье лицо было в лагерях 6й части :) я скачивал мод ради 1го лица ибо никак не мог привыкнуть что в фарике 3е лицо // Женя Кудимов

-7
DenisVTR

А что раньше не делали. Езда от первого лица тот ещё гемор моментами. Порой ощущение что в мод на сталкер играл где машины впихнули

7
askazanov

Да как то всё равно)))

5
Алан Битаров

Я уже ни во что не верю и ничего не жду.

4
Ded Chelyabinsk

Игра на время - вот это треш!

4
CT3H

Да давно пора.. Фарик хоть будет ощущаться как новая игра. У Юбиков вот чё-чё, но анимацию в других играх от 3го лица -они делать умеют.
Лишь бы не как в последней части, когда на первых парах тоже была надежда у народа на 3-е лицо.

1
Шамиль Смолян

Фарик от третьего лица?) Это что то новенькое👍

0
UTMX

Ничего новенького, они уже в 6 фаркрае начали экспериментировать с видом от 3 лица.

4
Шамиль Смолян UTMX

Хотелось бы, чтоб вся игра была от третьего лица на примере новой части.

-1
Papooas

Ждем изометрию.

0
B e s i k

Боже хоть бы ГГ не был негром

0
Ди Гы

Азиатом?

0
B e s i k Ди Гы

Любой национальности только не негр

0
Ди Гы B e s i k

А если это будет чёрный азиат? Я рофлю конечно, можно не отвечать на этот вопрос.

0
Пользователь ВКонтакте

Если будет что-то по типу 6й части,то не интересно( // Александр Сокол

0
Topkon Tent

Сделают вид от третьего лица, прикрутят систему укрытий, добавят гаджетов, поскребут голову, назовут THE DIVISION 3 и в магазин.

0