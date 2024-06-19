Похоже, что в Far Cry 7 будет вид и от 1-го и от 3-го лица: информацию об этом нашли в одной из вакансий Ubisoft

Как стало известно, пользователи обнаружили одну из вакансий компании Ubisoft. В ней компания указала, что ищет старшего аниматора геймплея, который будет заниматься созданием анимаций для их игр.

Любопытно, что в вакансии указывается то, что соискателю предстоит создавать анимации как для 1-го лица, так и их эквиваленты для 3-го лица. Пользователи предполагают, что речь идет именно о Far Cry 7, поскольку это вероятно будет ближайшей игрой от Ubisoft, где точно будет вид от 1-го лица.

Согласно Тому Хендерсону, игра разрабатывается Ubisoft Montreal и перейдет с движка Dunia на Snowdrop. Far Cry 7 будет нелинейной, в центре сюжета будет спасение похищенной семьи главного героя за ограниченное время.