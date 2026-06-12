Разработку перезапустили: Надёжный инсайдер раскрыл сроки анонса Far Cry 7

Почти пять лет прошло с релиза Far Cry 6, а Ubisoft так и не сделала ни одного официального заявления о следующей части. Поклонники серии шутеров Far Cry уже заждались новостей о седьмой части, однако официального анонса от Ubisoft до сих пор не последовало. Пролить свет на ситуацию решил известный игровой инсайдер под ником @AgaiinTx, который поделился информацией о графике презентации игры и трудностях в её разработке.

По словам инсайдера, за кулисами Ubisoft происходит масштабная реструктуризация проекта. Выяснилось, что в прошлом году большую часть Far Cry 7 пришлось полностью переделывать с нуля. Столь радикальные изменения в процессе разработки напрямую повлияли на планы компании по продвижению игры.

Что касается официального анонса, @AgaiinTx прогнозирует следующий график:

Конец 2026 года: Ubisoft, скорее всего, официально подтвердит факт существования игры.

2027 год: Состоится полноценная крупная презентация с показом игрового процесса, подробностями сюжета и датой релиза.

Кто такой @AgaiinTx и почему ему стоит доверять? Это пользователь, который ранее точно сливал информацию по целому ряду предстоящих проектов Ubisoft. Не новичок с форума, а источник с историей попаданий.