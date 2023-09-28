Слух: Far Cry 7 будет доступна на Nintendo Switch 2 с первого дня релиза ©

В недавней утечке информации появились новые подробности о Far Cry 7: в следующей части франшизы с открытым миром от Ubisoft, которая, предположительно, выйдет осенью 2025 года, появится нелинейное повествование, новые механики расследования и многое другое. Теперь, судя по всему, появилась еще одна ключевая потенциальная деталь о запуске шутера с открытым миром.

Фелипе Лима (Felipe Lima), главный редактор бразильского издания Universo Nintendo (который ранее уже не раз допускал утечки информации, связанной с Nintendo), сообщил в своем Twitter, что после запуска (когда бы он ни состоялся) Far Cry 7 будет доступна для Nintendo Switch 2, а также для других консолей и ПК.

Предыдущие утечки утверждали, что благодаря использованию DLSS консоль сможет выводить изображение в разрешении 4K и 60 FPS, а также будет включена трассировка лучей. Если это действительно так, то вполне логично, что Far Cry 7 (и другие мультиплатформенные релизы AAA) будут выпущены одновременно на преемнике Nintendo Switch и других платформах.

По последним данным, на выставке Gamescom компания Nintendo за закрытыми дверями показала разработчикам демонстрационные образцы своей консоли нового поколения. По имеющимся данным, запуск консоли намечен на вторую половину 2024 года.