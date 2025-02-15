Слух: появились новые возможные подробности о сюжете и месте действия Far Cry 7

Хотя Ubisoft еще не анонсировала Far Cry 7, утечка информации с кастинга раскрыла возможные детали будущей игры. По данным пользователей Reddit, игра сосредоточится на борьбе за власть внутри богатой семьи Беннетов, напоминая сюжет сериала «Наследники».
В числе персонажей упоминаются Лейла, Дакс, Брай, Кристиан, Генри и Криста Беннет. Одним из антагонистов может стать Йен Дункан — теоретик заговора с собственной армией последователей, движимый завистью к элите. В игре также фигурируют второстепенные персонажи, включая Джона Маккея и врача Сафну Казан.
Еще одна важная деталь — возможным местом действия станет Новая Англия. Хотя Ubisoft не подтвердила утечку, если информация достоверна, это будет первый раз, когда серия Far Cry развернется в этом регионе. Однако пока все данные следует воспринимать с осторожностью, так как детали могут измениться в процессе разработки.
"Одним из антагонистов может стать Йен Дункан — теоретик заговора с собственной армией последователей"
где-то я это уже видел... Ах да точно!
В мире в принципе не особо большой выбор плохишей с огромной армией - диктаторы, бандиты, контрабандисты, сектанты. Все они уже были в предыдущих частях. Закрывать серию и вообще всем перестать выпускать шутеры?
во всех частях были диктаторы (кроме 2, там был торговец оружием)
в 3 были контрабандисты-пираты, в 5 сектанты
ну было бы неплохо, учитывая насколько одинаковые и ничем не отличающиеся последние части фар края, в которых только злодей меняется. Этой серии уже в принципе нечем удивлять.
Да
Рецепт успеха для Ubisoft - пусть сделают игру, где герой громит глобалистов, масонов и дегенератов. Как в первом Deus Ex. Успех гарантирован.
Только не сделают, барин не позволит.
Опять будет похоже вот на это ))
😂😂😂
Это лучше чем Far Cry 6.
5 часть норм, 6 кал редкостный, 7 часть делали еще до отмены вокнутых, фем и блм френдли движа, так что... ну вы понимаете. Может 8 часть будет норм
а потом 9 10 11 12 и так до 50
Да и 4-ка, недалеко от 6 укатилась
5 была отличная ... а вот 6 - гоуно
Если только сюжетом. В 4 геймплей стал разнообразнее по сравнению с 3, а в 6 убрали прокачку персонажа (она почти ни на что не влияет) и добавили ящики. Разница есть.
были отличные это 3 и 4 части остальное нуууууууу пойдет
А я думал они после ассассина закроются
Пятая часть 2.0?
Не зашла 6. 3, 4 афигенные. 5, ну блин вот начинается с имбо пушек которые и длс, которые можно в начале игры купить. Ключевые персонажи 3,4,5 классные. 6 уже от реальности оторваны. Ну какой нахер рюкзак с ядерными боеголовками?
им бы еще дожить до выпуска 7 фар края а то если атсасин атсасет, а это очень вероятно, можно до 26 года не дожить
сюжет по интереснее звучит чем в прошлых частях, там диктаторы и тираны а тут скандал внутри семьи. 6 часть калл кста
это факт, сюжетка там на уровне 1 части! Что за бред то? Юбики же всегда делали интересные сюжетки для фариков
не только наверно 6 😀
Вот бы играть за плохих и убивать хороших, а не снова клишированые сюжеты из года в год.
Плохой остается плохим пока ты не становишься на его место) В фильмах нередко это обыгрывается)
Новая Англия значит, а говорили изначально, что Аляска. Ну, в принципе, недалеко.
Скорее всего про Аляску будет, т.к про Аляску было больше «сливов» и более подробные, что в духе рекламной компании юбисофт, а тут через реддит, хотя они более склоны делать «сливы» через инсайдеров
Спасибо за разъяснение.
Мне бы не хотелось что бы Юбисофт закрылись, но им нужно что то менять. Нанять новых сценаристов и геймдизайнеров к примеру.
Рыба гниёт с головы.
Самоустраниться всей руководящей верхушке начиная с самого старого дурня Ива Гивно. Тогда, может быть, и выйдет от этих перестановок толк.
Возможно их кто-то да купит
А жопа трётся между булок.
Комментарий в духе "чтобы не жить бедно, надо жить богато". Прости, не удержался)
Уже было, в длц к 5 части.
было уже
Интересно. Нет.
Сделали бы как 5 часть. Было бы круто
Когда уже на других планетах будет действие? Ведь, помнится, космическое и фантастическое дополнения они умеют делать
Blood Dragon прикольной была. Правда, коротковата
игра будет провалом, там по слухам все действие будет впихано в таймер в 24 реальных часа, не успеешь пройти, геймовер, а таймеры в сюжетных шутанах сразу рип, для подавляющего большинства. Тем более из шутана с открытым миром, они хотят сделать линейный, сюжетный калл оф дути с таймером, вот это будет точно их последняя игра
очередная ерунда.
Господи дай мне время я 5-ую часть хоть пройду.Всё времени нет.
уже прошло 3,5 года с момента выхода последней части,обычно такого перерыва не было.Хотя бы примал и нев Давно выходили.
Пора ремейк на первый ФарКрай делать.
Новая Англия да? Если посмотреть на фотки Новой Англии и штата Монтаны, которая была в 5-ке, они визуально очень похожи, церквушки, одноэтажные дома, леса и реки, всё что и было в 5-ой части, ну будем ждать чё...
фантазия заканчивается. пора в космос или на дно океана)
Очередное УГ с вышками и аванпостами.
Вышек нет с 5-й части
ну как минимум одна в пятой части есть, куда надо в начале залезать :) но потом да, только куча одинаковых аванпостов и скриптовые "похищения" ГГ
Есть там и другая вышка.
Отмечу что вышки именно в FC мне нравились, там хоть и немношк но думать надо, в последних AC это фуфло с зажиманием одной кнопки
Как говорилось в фильме " Зелёная миля " - Я устал Босс !!! (((
Хватит уже этого конвеера с большим , пустым, мёртвым миром !!!
Far Cry 7......? А делать то кто будет! Походу после прибытия самурая забавно интересного цвета - этот вопросец повиснет в воздухе! :)))
Опять горы, опять борьба в семье, пора им уже в космосе батлы устраивать // Дмитрий Бекряшев