Слух: появились новые возможные подробности о сюжете и месте действия Far Cry 7

Хотя Ubisoft еще не анонсировала Far Cry 7, утечка информации с кастинга раскрыла возможные детали будущей игры. По данным пользователей Reddit, игра сосредоточится на борьбе за власть внутри богатой семьи Беннетов, напоминая сюжет сериала «Наследники».

В числе персонажей упоминаются Лейла, Дакс, Брай, Кристиан, Генри и Криста Беннет. Одним из антагонистов может стать Йен Дункан — теоретик заговора с собственной армией последователей, движимый завистью к элите. В игре также фигурируют второстепенные персонажи, включая Джона Маккея и врача Сафну Казан.

Еще одна важная деталь — возможным местом действия станет Новая Англия. Хотя Ubisoft не подтвердила утечку, если информация достоверна, это будет первый раз, когда серия Far Cry развернется в этом регионе. Однако пока все данные следует воспринимать с осторожностью, так как детали могут измениться в процессе разработки.