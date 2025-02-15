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Far Cry 7 TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир
7 258 оценок

Слух: появились новые возможные подробности о сюжете и месте действия Far Cry 7

butcher69
Новости

Хотя Ubisoft еще не анонсировала Far Cry 7, утечка информации с кастинга раскрыла возможные детали будущей игры. По данным пользователей Reddit, игра сосредоточится на борьбе за власть внутри богатой семьи Беннетов, напоминая сюжет сериала «Наследники».

В числе персонажей упоминаются Лейла, Дакс, Брай, Кристиан, Генри и Криста Беннет. Одним из антагонистов может стать Йен Дункан — теоретик заговора с собственной армией последователей, движимый завистью к элите. В игре также фигурируют второстепенные персонажи, включая Джона Маккея и врача Сафну Казан.

Еще одна важная деталь — возможным местом действия станет Новая Англия. Хотя Ubisoft не подтвердила утечку, если информация достоверна, это будет первый раз, когда серия Far Cry развернется в этом регионе. Однако пока все данные следует воспринимать с осторожностью, так как детали могут измениться в процессе разработки.

83
64
Комментарии: 64
Ваш комментарий
Фанат Миты

"Одним из антагонистов может стать Йен Дункан — теоретик заговора с собственной армией последователей"

где-то я это уже видел... Ах да точно!

41
simiola

В мире в принципе не особо большой выбор плохишей с огромной армией - диктаторы, бандиты, контрабандисты, сектанты. Все они уже были в предыдущих частях. Закрывать серию и вообще всем перестать выпускать шутеры?

23
Фанат Миты simiola

во всех частях были диктаторы (кроме 2, там был торговец оружием)

5
simiola Фанат Миты

в 3 были контрабандисты-пираты, в 5 сектанты

8
Daringer simiola
Закрывать серию

ну было бы неплохо, учитывая насколько одинаковые и ничем не отличающиеся последние части фар края, в которых только злодей меняется. Этой серии уже в принципе нечем удивлять.

0
Sneaky Pete simiola

Да

0
Ahnx

Рецепт успеха для Ubisoft - пусть сделают игру, где герой громит глобалистов, масонов и дегенератов. Как в первом Deus Ex. Успех гарантирован.

Только не сделают, барин не позволит.

6
MNM 1985

Опять будет похоже вот на это ))

39
badnes MNM 1985

😂😂😂

2
Costollom MNM 1985

Это лучше чем Far Cry 6.

2
WHisKY Del

5 часть норм, 6 кал редкостный, 7 часть делали еще до отмены вокнутых, фем и блм френдли движа, так что... ну вы понимаете. Может 8 часть будет норм

5
антон фекалисимо

а потом 9 10 11 12 и так до 50

1
K0t Felix

Да и 4-ка, недалеко от 6 укатилась

-11
Sneaky Pete

5 была отличная ... а вот 6 - гоуно

1
Costollom K0t Felix
Да и 4-ка, недалеко от 6 укатилась

Если только сюжетом. В 4 геймплей стал разнообразнее по сравнению с 3, а в 6 убрали прокачку персонажа (она почти ни на что не влияет) и добавили ящики. Разница есть.

1
Алексей Секретов Sneaky Pete

были отличные это 3 и 4 части остальное нуууууууу пойдет

1
Brazz20000

А я думал они после ассассина закроются

3
Святослав Измайлов

Пятая часть 2.0?

2
VADIMIRIUS

Не зашла 6. 3, 4 афигенные. 5, ну блин вот начинается с имбо пушек которые и длс, которые можно в начале игры купить. Ключевые персонажи 3,4,5 классные. 6 уже от реальности оторваны. Ну какой нахер рюкзак с ядерными боеголовками?

2
TwistedKameron

им бы еще дожить до выпуска 7 фар края а то если атсасин атсасет, а это очень вероятно, можно до 26 года не дожить

1
антон фекалисимо

сюжет по интереснее звучит чем в прошлых частях, там диктаторы и тираны а тут скандал внутри семьи. 6 часть калл кста

0
Фанат Миты

это факт, сюжетка там на уровне 1 части! Что за бред то? Юбики же всегда делали интересные сюжетки для фариков

-3
Леший3

не только наверно 6 😀

-2
Jarvis666

Вот бы играть за плохих и убивать хороших, а не снова клишированые сюжеты из года в год.

0
Odesseet

Плохой остается плохим пока ты не становишься на его место) В фильмах нередко это обыгрывается)

0
djjack

Новая Англия значит, а говорили изначально, что Аляска. Ну, в принципе, недалеко.

0
Zodyak

Скорее всего про Аляску будет, т.к про Аляску было больше «сливов» и более подробные, что в духе рекламной компании юбисофт, а тут через реддит, хотя они более склоны делать «сливы» через инсайдеров

2
djjack Zodyak

Спасибо за разъяснение.

0
Jensen

Мне бы не хотелось что бы Юбисофт закрылись, но им нужно что то менять. Нанять новых сценаристов и геймдизайнеров к примеру.

0
VIGITAL1

Рыба гниёт с головы.

0
Wing42

Самоустраниться всей руководящей верхушке начиная с самого старого дурня Ива Гивно. Тогда, может быть, и выйдет от этих перестановок толк.

0
K0t Felix

Возможно их кто-то да купит

0
MadPyramus VIGITAL1

А жопа трётся между булок.

0
iMattz

Комментарий в духе "чтобы не жить бедно, надо жить богато". Прости, не удержался)

0
Комментарий удален
MadPyramus

Уже было, в длц к 5 части.

2
Sneaky Pete

было уже

0
Кемпритдж

Интересно. Нет.

0
Sneaky Pete

Сделали бы как 5 часть. Было бы круто

0
FairUlu

Когда уже на других планетах будет действие? Ведь, помнится, космическое и фантастическое дополнения они умеют делать

0
BDmitriy

Blood Dragon прикольной была. Правда, коротковата

1
fundamentalist

игра будет провалом, там по слухам все действие будет впихано в таймер в 24 реальных часа, не успеешь пройти, геймовер, а таймеры в сюжетных шутанах сразу рип, для подавляющего большинства. Тем более из шутана с открытым миром, они хотят сделать линейный, сюжетный калл оф дути с таймером, вот это будет точно их последняя игра

0
Preslin

очередная ерунда.

0
E.N.T.E.R_74rus

Господи дай мне время я 5-ую часть хоть пройду.Всё времени нет.

0
ANCILOZAVR

уже прошло 3,5 года с момента выхода последней части,обычно такого перерыва не было.Хотя бы примал и нев Давно выходили.

0
fominviatheslav20

Пора ремейк на первый ФарКрай делать.

0
Old-Waldemar

Новая Англия да? Если посмотреть на фотки Новой Англии и штата Монтаны, которая была в 5-ке, они визуально очень похожи, церквушки, одноэтажные дома, леса и реки, всё что и было в 5-ой части, ну будем ждать чё...

0
BigusDickus

фантазия заканчивается. пора в космос или на дно океана)

0
BewitchingBaron

Очередное УГ с вышками и аванпостами.

-1
RTX 3080

Вышек нет с 5-й части

0
BewitchingBaron RTX 3080

ну как минимум одна в пятой части есть, куда надо в начале залезать :) но потом да, только куча одинаковых аванпостов и скриптовые "похищения" ГГ

0
Costollom BewitchingBaron

Есть там и другая вышка.

0
Челодой моловек 94

Отмечу что вышки именно в FC мне нравились, там хоть и немношк но думать надо, в последних AC это фуфло с зажиманием одной кнопки

2
Siniy01

Как говорилось в фильме " Зелёная миля " - Я устал Босс !!! (((

Хватит уже этого конвеера с большим , пустым, мёртвым миром !!!

-1
igor lvov

Far Cry 7......? А делать то кто будет! Походу после прибытия самурая забавно интересного цвета - этот вопросец повиснет в воздухе! :)))

-2
Пользователь ВКонтакте

Опять горы, опять борьба в семье, пора им уже в космосе батлы устраивать // Дмитрий Бекряшев

-3